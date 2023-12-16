SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. SON DAKİKA: Tarihte bir ilk! VakıfBank ve Eczacıbaşı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde karşılaşacak

SON DAKİKA: Tarihte bir ilk! VakıfBank ve Eczacıbaşı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde karşılaşacak

16.12.2023 16:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... VakıfBank, Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde yarın Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşılaşacak. Tarihte ilk kez iki Türk takımı bu turnuvada karşı karşıya gelecek.

Voleybolda dünya kupasında Türk finali! Eczacıbaşı Dynavit'in ardından VakıfBank da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi. Tarihte ilk kez Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde 2 Türk takımı karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, kupayı kazanacak.

FİNAL MAÇI YARIN 14.30'DA

Çin’in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde Eczacıbaşı’nın rakibi V. Bank oldu. Final maçı yarın TSİ 14.30’da oynanacak.

VOLEYBOLDA TÜRK DERBİSİ

VakıfBank, Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı final maçında Çin’in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

1fb9da21485dfca59d98bce4ebdb96fb

Eczacıbaşı Dynavit de, yarı finalde Brezilya'dan Dentil Praia Clube ekibini 3-1 yenerek finale yükselmişti. Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın karşı karşıya geleceği dev final yarın TSİ 14.30’da başlayacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda da iki Türk takımı şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı ölüm! Futbolcu keşfi için Nijerya'ya gitmişti...Acı ölüm! Futbolcu keşfi için Nijerya'ya gitmişti...
Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…
Onyekuru'nun görüntüsü gündem olmuştu! Murat Sancak gerçeği açıkladı: 'Buraya ihanet edemezsin'Onyekuru'nun görüntüsü gündem olmuştu! Murat Sancak gerçeği açıkladı: 'Buraya ihanet edemezsin'
Anahtar Kelimeler:
VakıfBank Voleybol eczacıbaşı ak maçın
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk intikam! 6 otomobil zarar gördü, yaşananları böyle anlattı...

Milyonluk intikam! 6 otomobil zarar gördü, yaşananları böyle anlattı...

Vücudundan 25 kiloyu böyle çıkarttılar! "Türkiye'de ve dünyada oldukça nadir"

Vücudundan 25 kiloyu böyle çıkarttılar! "Türkiye'de ve dünyada oldukça nadir"

Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali

Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali

Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…

Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…

Onyekuru'nun görüntüsü gündem olmuştu! Murat Sancak gerçeği açıkladı: 'Buraya ihanet edemezsin'

Onyekuru'nun görüntüsü gündem olmuştu! Murat Sancak gerçeği açıkladı: 'Buraya ihanet edemezsin'

Arda Güler'e kadın taraftardan cinsel ilişki sorusu

Arda Güler'e kadın taraftardan cinsel ilişki sorusu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.