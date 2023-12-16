SON DAKİKA: Tarihte bir ilk! VakıfBank ve Eczacıbaşı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde karşılaşacak

Voleybolda dünya kupasında Türk finali! Eczacıbaşı Dynavit'in ardından VakıfBank da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi. Tarihte ilk kez Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde 2 Türk takımı karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, kupayı kazanacak.

FİNAL MAÇI YARIN 14.30'DA

Çin’in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde Eczacıbaşı’nın rakibi V. Bank oldu. Final maçı yarın TSİ 14.30’da oynanacak.

VOLEYBOLDA TÜRK DERBİSİ

VakıfBank, Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı final maçında Çin’in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit de, yarı finalde Brezilya'dan Dentil Praia Clube ekibini 3-1 yenerek finale yükselmişti. Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın karşı karşıya geleceği dev final yarın TSİ 14.30’da başlayacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda da iki Türk takımı şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.





