Son dakika: Tartışma yaratan video sonrası Başakşehir resmen açıkladı! 'Emre Belözoğlu'na saldırı teşebbüsünde bulunuldu!'

Son dakika haberleri: Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Giresunspor deplasmanına çıktı. Turuncu - lacivertliler, müsabakadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 maçlık kazanamama serisini noktalamıştı.

Turuncu - lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti.

O VİDEO GÜNDEM OLMUŞTU

Mücadele esnasında genç çalıştırıcının bir kişiyle tartıştığı ve küfürler ettiği video, sosyal medyanın gündemine düşmüştü.

Videonun futbolseverler tarafından tartışılmasının ardından Medipol Başakşehir'den konuyla ilgili açıklama geldi.

BELÖZOĞLU'NA SALDIRI GİRİŞİMİ

Resmi Twitter hesabından yapılan bildiride Emre Belözoğlu'na saldırı girişiminde bulunulduğu ifade edildi.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

"Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında, Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur.

Bunun sonucunda Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, karşılaşmanın bir bölümünü izleyememiştir.

Yaşanılan olayın münferit bir olay olduğunun altını çizer, Bitexen Giresunspor'a misafirperverlikleri ve nahoş olay esnasındaki yardımsever tutumları için teşekkürlerimizi iletiriz."





