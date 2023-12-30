Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı! Riyad'da kaldığı otele ambulans çağrıldı

Son dakika haberi: Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad‘daki Süper Kupa finali öncesi yaşanan Atatürk pankartı ve tişörtü krizi büyüdü. Suudi yetkililerin Atatürk görsellerine izin vermemesine tepki gösteren Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı. Süper Kupa finali iptal edilirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Riyad'da kaldığı otelde fenalaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ KONTROL İÇİN OTELE GELDİ

Büyükekşi’nin odasına çekildiği ve rahatsızlandığı öğrenildi. Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi’nin yanına giderken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı. (DHA)







