Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, o tezahürat sonrası Beşiktaş - Lugano maçını izlemeyi bıraktı! Ahmet Nur Çebi'ye böyle seslenerek stadyumu terk etti: 'Bu küfürleri siz ettiriyorsunuz!'

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Siyah - beyazlılar, kilidi açmakta zorlandığı ilk yarıyı Aboubakar'ın 38. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ALEYHİNE TEZAHÜRAT

Müsabakanın ilk devresinde önce teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren siyah - beyazlı taraftarlar sonrasında ise müsabakayı stadyumda izleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi eleştirdi.

STADYUMU TERK ETTİ

Büyükekşi, siyah - beyazlı taraftarlar tarafından kendisi aleyhine küfürlü tezahüratlar üzerine Tüpraş Stadyumu'nu terk etti.

TFF Başkanı'nın stadyumdan ayrılırken, sinirli olduğu görülürken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye serzenişte bulunduğu belirtildi.

BÜYÜKEKŞİ'DEN ÇEBİ'YE: 'BU KÜFÜRLERİ SİZ ETTİRİYORSUNUZ!'

Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Ahmet Nur Çebi'ye dönerek, 'Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' dediği öne sürüldü.

