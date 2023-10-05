Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, o tezahürat sonrası Beşiktaş - Lugano maçını izlemeyi bıraktı! Ahmet Nur Çebi'ye böyle seslenerek stadyumu terk etti: 'Bu küfürleri siz ettiriyorsunuz!'

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Siyah - beyazlılar, kilidi açmakta zorlandığı ilk yarıyı Aboubakar'ın 38. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Müsabakanın ilk devresinde önce teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren siyah - beyazlı taraftarlar sonrasında ise müsabakayı stadyumda izleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi eleştirdi.
Büyükekşi, siyah - beyazlı taraftarlar tarafından kendisi aleyhine küfürlü tezahüratlar üzerine Tüpraş Stadyumu'nu terk etti.
TFF Başkanı'nın stadyumdan ayrılırken, sinirli olduğu görülürken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye serzenişte bulunduğu belirtildi.
Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Ahmet Nur Çebi'ye dönerek, 'Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' dediği öne sürüldü.