SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, o tezahürat sonrası Beşiktaş - Lugano maçını izlemeyi bıraktı! Ahmet Nur Çebi'ye böyle seslenerek stadyumu terk etti: 'Bu küfürleri siz ettiriyorsunuz!'

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, o tezahürat sonrası Beşiktaş - Lugano maçını izlemeyi bıraktı! Ahmet Nur Çebi'ye böyle seslenerek stadyumu terk etti: 'Bu küfürleri siz ettiriyorsunuz!'

05.10.2023 20:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile İsviçre ekibi Lugano karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı siyah - beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, dikkat çeken bir olay yaşandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine gelen küfürlü tezahüratların ardından stadyumu terk etti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Siyah - beyazlılar, kilidi açmakta zorlandığı ilk yarıyı Aboubakar'ın 38. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ALEYHİNE TEZAHÜRAT

c51d3971-1c5c-4eee-8627-0d31106a6969

Müsabakanın ilk devresinde önce teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren siyah - beyazlı taraftarlar sonrasında ise müsabakayı stadyumda izleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi eleştirdi.

STADYUMU TERK ETTİ

2edbdafe-c7ab-4425-8b64-6d2f5a212f06

Büyükekşi, siyah - beyazlı taraftarlar tarafından kendisi aleyhine küfürlü tezahüratlar üzerine Tüpraş Stadyumu'nu terk etti.

2ac0e8d9-3f62-43a8-8016-e60577c09573

TFF Başkanı'nın stadyumdan ayrılırken, sinirli olduğu görülürken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye serzenişte bulunduğu belirtildi.

BÜYÜKEKŞİ'DEN ÇEBİ'YE: 'BU KÜFÜRLERİ SİZ ETTİRİYORSUNUZ!'

6fcbfe9125db422fef1fb9d41ed9ad13

Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Ahmet Nur Çebi'ye dönerek, 'Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' dediği öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efsane 2003 kadrosundaydı! Bir de şimdi görünEfsane 2003 kadrosundaydı! Bir de şimdi görün
Taraftarlardan Şenol Güneş'e tepki!Taraftarlardan Şenol Güneş'e tepki!
'Tarihin en büyük mali açıklarından biri var!''Tarihin en büyük mali açıklarından biri var!'
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi son dakika haberler beşiktaş son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.