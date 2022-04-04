Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! İşte başkanlık koltuğu için adı geçen isimler: Ahmet Ağaoğlu, Hamit Altıntop...

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nda sular durulmuyor! Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, yaptığı yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyurmasının ardından deprem etkisi yaratan bir hamle daha geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, istifa kararı aldı.

NİHAT ÖZDEMİR İSTİFA ETTİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı.

TFF RESMEN AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAŞKAN ADAYLARI

TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Nihat Özdemir'in koltuğu için ismi geçen isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop da var.

HAZİRANA KADAR SERVET YARDIMCI

Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

2019'DA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Özdemir, 1 Haziran 2019'da girdiği TFF başkanlık seçiminde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı olmuştu.

SEÇİM, 2023'TEYDİ

TFF'de yeni başkan seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.

