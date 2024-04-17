SON DAKİKA | TFF başkanlığı için bir isim daha! Erdal Alkış'ın ardından Servet Yardımcı da aday oldu

Son dakika: 18 Temmuz'da seçime gideceği kesinleşen Türkiye Futbol Federasyonu'nun, tarihi öne çekip çekmeyeceği konuşulurken, adaylar da belli olmaya başladı. İş insanı Erdal Alkış'ın ardından bir isim daha başkan adaylığını duyurdu.

Erdal Alkış

SERVET YARDIMCI ADAYLIĞINI DUYURDU

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





