SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. SON DAKİKA | TFF binasına saldırıyla ilgili davada karar! Cüneyd Uslu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

SON DAKİKA | TFF binasına saldırıyla ilgili davada karar! Cüneyd Uslu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

03.05.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada karar çıktı. Sanıklardan Cüneyd Uslu'ya Zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, Oğuzhan Güneysu ise beraat etti

SON DAKİKA | TFF binasına saldırıyla ilgili davada karar! Cüneyd Uslu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme 285 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu hakkındaki kararını açıkladı. Uslu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Güneysu beraat etti. İşte detaylar...

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkemede, sanık Cüneyd Uslu’nun avukatının, müşteki Türkiye Futbol Federasyonu’nun zararı olan bin 700 lirayı giderdiğine dair banka dekontunu dosyaya ibraz ettiği tutanağa geçirildi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Cüneyd Uslu’nun, "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar, "Mala zarar verme" suçundan ise 2 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu’nun ise beraatini istedi.

"KİMSEYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEDİM"

Duruşmada söz verilen sanık Cüneyd Uslu, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu savunmasında, "Beraatimi talep ederim. Ben silahı elime almadım. Bu nedenle ruhsatsız silah taşımak suçundan da beraatimi istiyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti Cüneyd Uslu hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmışsa da sanığın eylemine uyan "Zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı silahla tehdit" suçundan 6 yıl, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Güneysu’nun ise üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine hükmetti.

HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Kararın açıklanmasının ardından bir üye hakim karara şerh koydu. Üye hakim muhalefet şerhinde her ne kadar sanık Cüneyd Uslu hakkında, "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermi taşıma ve bulundurma" suçundan cezalandırılmasına dair hüküm tesis edilmiş ise de; sanık Cüneyd Uslu’nun, federasyon yönetim kurulu üyeleri ya da başkanıyla aralarında herhangi bir husumet ve ilişki olmadığı, olay günü sanığın 250 metre mesafede bulunan federasyon binasının karşısındaki yüzen evde alkollü olduğu halde havaya ateş ettiği, 12 mermiden 3 tanesinin federasyon binasına isabet ettiği, olayda sanığın silahla tehdit kastıyla hareket etmediği, bu suretle eyleminin "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu oluşturduğu ve sanığın eyleminin seri yargılama usulüne tabi olduğu anlaşıldığından, dosyanın bu yönde işlem yapılmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Bürosu’na gönderilmesine karar verilmesi görüş ve kanaatinde olduğunu belirtti.

İDDİANAME

Tutuklu sanık Cüneyt Uslu ve tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yattara'dan asist Süleyman Soylu'dan kafa golü! Yattara'dan asist Süleyman Soylu'dan kafa golü!
O sözler sonrası olanlar oldu! Derbinin ardından gündem 'Arda Güler'O sözler sonrası olanlar oldu! Derbinin ardından gündem 'Arda Güler'
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş UEFA'ya gidiyor...Resmi açıklama geldi! Beşiktaş UEFA'ya gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
mahkeme saldırı tff ak iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Dünya futbolunu sarsan haber! Messi'nin maaşını kestiler, 2 hafta kadro dışı

Dünya futbolunu sarsan haber! Messi'nin maaşını kestiler, 2 hafta kadro dışı

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını geri gönderiyor!

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını geri gönderiyor!

Gece yarısı şoku! Yıldız isme men cezası...

Gece yarısı şoku! Yıldız isme men cezası...

Yıldız oyuncu kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Yıldız oyuncu kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.