Son dakika: TFF'den hakem görevlendirmesi için flaş açıklama! Şampiyonluk ve ligde kalma yarışı kızıştığı için düzen kaldırıldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de sezonun geri kalan kısmı için yaşanan değişimi açıkladı. Federasyon, kalan haftalar için hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır.

Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır."

