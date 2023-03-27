SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: TFF'den hakem görevlendirmesi için flaş açıklama! Şampiyonluk ve ligde kalma yarışı kızıştığı için düzen kaldırıldı...

Son dakika: TFF'den hakem görevlendirmesi için flaş açıklama! Şampiyonluk ve ligde kalma yarışı kızıştığı için düzen kaldırıldı...

27.03.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı kızışırken, heyecan da tüm hızıyla artıyor. Bu durum üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin bir açıklama yayımladı ve düzenin değiştiğini duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: TFF'den hakem görevlendirmesi için flaş açıklama! Şampiyonluk ve ligde kalma yarışı kızıştığı için düzen kaldırıldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de sezonun geri kalan kısmı için yaşanan değişimi açıkladı. Federasyon, kalan haftalar için hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

6035bbf570f64d3db3c8ce27b7372e81

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır.

thumbs_b_c_500da4f9baa31d70c7025396f4e08d2f

Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dört büyüğün borçları belli oldu! Zirvede sürpriz...Dört büyüğün borçları belli oldu! Zirvede sürpriz...
O sözler üzerine UEFA harekete geçti!O sözler üzerine UEFA harekete geçti!
Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig TFF Türkiye Futbol Federasyonu son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri tff türkiye futbol federasyonu dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

Bu transferle yer yerinden oynayacak! F.Bahçe taraftarının sevgilisiydi, 'Aslan' oluyor!

Bu transferle yer yerinden oynayacak! F.Bahçe taraftarının sevgilisiydi, 'Aslan' oluyor!

Fenerbahçeli taraftarları yıkan haber!

Fenerbahçeli taraftarları yıkan haber!

Ronaldo rekorlara doymuyor! İstatistiği görenler inanamıyor

Ronaldo rekorlara doymuyor! İstatistiği görenler inanamıyor

Resmi açıklama bekleniyor! Yeni hoca...

Resmi açıklama bekleniyor! Yeni hoca...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.