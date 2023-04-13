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Son dakika: TFF'den Lale Orta açıklaması! 'Önemli bir ahlak sorunudur!'

13.04.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Dev çekişme sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile ilgili flaş bir açıklama geldi. TFF'nin yayımladığı bildiride "Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur." ifadeleri yer aldı. İşte detaylar....

Son dakika: TFF'den Lale Orta açıklaması! 'Önemli bir ahlak sorunudur!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan günden güne artıyor. Son viraja girilirken, şampiyonluk yarışı da kızıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiği sezonda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir açıklama geldi.

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TFF, son dönemde tribünlerde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlarla ilgili bir bildiri yayımladı.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama;

"ÖNEMLİ BİR AHLAK SORUNUDUR"

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"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yönetim kurulumuzda 99 yıl sonra ilk defa yer alan iki kadın üyemiz ve Federasyonumuz bünyesinde görev alan her seviyedeki kadın yöneticilerimiz ve çalışanlarımız adına; maçlar sırasında futbolun KADIN profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlarda ve sosyal medya araçlarında kitlesel ya da bireysel küfür ve hakaretin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz. Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur.

"MARKA DEĞERİNE ZARAR VERMEKTEDİR"

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Cinsiyet ayrımcılığına yol açan küfür ve hakaret içeren söylemler; sporun dostluk, kardeşlik ve barış kültürüne yıkıcı zarar verirken bu spora gönül vermiş kadınları yaralamakta, Türk Futbolunun marka değerine de zarar vermektedir.

"MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ"

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Bu vesileyle "Futbol sadece futbol değildir" anlayışıyla tüm spor camiasını; paydaşlarının, sporseverlerin, gençlerin tribünlerden uzaklaşmasına, annelerin çocuklarını stadyumlara getirmemesine neden olan, toplumsal huzuru bozan, insanları rencide ve mutsuz eden küfür ve hakaret içeren söylemlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki; genç kuşakların ruhen, ahlâken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi için tüm spor faaliyetleri ve sporcular kritik öneme sahiptir. Hiç kimsenin ya da grubun, bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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