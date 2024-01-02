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SON DAKİKA: TFF'den Süper Kupa duyurusu! 'Bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz diyerek' açıkladılar

02.01.2024 18:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrası iptal edilen Süper Kupa mücadelesine dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: TFF'den Süper Kupa duyurusu! 'Bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz diyerek' açıkladılar

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden ve sosyal medyadan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak yaşanan beklenmedik olaylar sonrası iptal edilen Süper Kupa Finali için bir açıklama geldi.

"MİLLİ DEĞERLERİMİZ VE ATATÜRK..."

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TFF'den yapılan açıklamada "Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır." ifadeleri kullanıldı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz:

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.

İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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