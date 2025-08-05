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SON DAKİKA: TFF'den Süper Lig'in 1. haftası için karar! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ilk hafta maçları ertelendi

TFF'den yapılan açıklamada 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - Başakşehir FK maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF'den Süper Lig'in 1. haftası için karar! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ilk hafta maçları ertelendi
Berker İşleyen

Avrupa kupalarında mücadele eden Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvurmuştu.

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TFF'DEN YANIT

SON DAKİKA: TFF den Süper Lig in 1. haftası için karar! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir in ilk hafta maçları ertelendi 1

TFF'den bu talebe yanıt geldi. Buna göre Avrupa kupalarında mücadele eden Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

SON DAKİKA: TFF den Süper Lig in 1. haftası için karar! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir in ilk hafta maçları ertelendi 2

TFF'den yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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