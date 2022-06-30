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Son dakika: TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı ve Rezerv Lig kurma kararı aldı!

30.06.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da gerçekleştirilen seçim sonucu başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi'den flaş hamleler gelmeye devam ediyor. TFF, Süper Lig'in yeni sezonunda deplasman seyircisi yasağının kaldırılacağını ve Rezerv Lig kurulacağını duyurdu. TFF daha önce yabancı kuralının da geçtiğimiz sezondaki gibi devam edeceğini duyurmuştu.

Son dakika: TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı ve Rezerv Lig kurma kararı aldı!

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in sürpriz istifası sonrasında geçici olarak başkanlığı sürdüren Servet Yardımcı, 16 Haziran'da yapılan seçimde koltuğunu Mehmet Büyükekşi'ye devretmişti. Büyükekşi'nin gelişi sonrasında yabancı kuralı ve yayıncı kuruluş belli olmuştu.

TFF'de iki flaş karar birden açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

TFF ayrıca 2022-2023 sezonunda Rezerv Lig kurulacağını da duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:

  1. 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig’de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig’e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.

  1. 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Ayrıca, ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir.

Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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