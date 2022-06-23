SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Son dakika: TFF duyurdu! İşte Süper Lig maçlarının yayınlanacağı platform...

Son dakika: TFF duyurdu! İşte Süper Lig maçlarının yayınlanacağı platform...

23.06.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağını açıkladı.

Son dakika: TFF duyurdu! İşte Süper Lig maçlarının yayınlanacağı platform...

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur. Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu'ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve Kulüplerimizin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihat Kahveci'den Çalhanoğlu'na gönderme!Nihat Kahveci'den Çalhanoğlu'na gönderme!
Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!
Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Talisca bombası her an patlayabilir!

Talisca bombası her an patlayabilir!

Kim Min-jae'nin yeni adresi taraftarı şaşırtacak

Kim Min-jae'nin yeni adresi taraftarı şaşırtacak

'Dev kulübe imzayı attı!' Yeni adresi...

'Dev kulübe imzayı attı!' Yeni adresi...

Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.