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  4. SON DAKİKA: TFF, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'yu getirdi

SON DAKİKA: TFF, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'yu getirdi

23.07.2024 13:38
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Son dakika haberi: TFF, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: TFF, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'yu getirdi

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; 1. Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler: Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin, Ali Zağlı."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHK tff
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