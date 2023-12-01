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SON DAKİKA | Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

01.12.2023 17:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı çok sayıda tiyatro oyununun yanı sıra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz ve Medcezir gibi yapımlarda rol almıştı.

SON DAKİKA | Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gürzap 79 yaşındaydı. Usta sanatçı, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

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BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra, 1963 yılında başladığı 5 yıllık Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü 1968 yılında bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bursla Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyuncu eğitmenliği, ses nefes ve konuşma eğitimi ile çok yoğun bir şekilde reji eğitimi gördü.

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1970 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı.

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Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi Bu okulda 3 yıl öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevi 1980 yılına kadar sürdü. 1983 yılında Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986 yılında tekrar ayrıldı. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.

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Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü Konservatuvar 4. sınıf öğrencisiyken Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer’in baş rol vermesiyle Sevgi Sanlı'nın “Menekşe Yaprağından İncinen Kız” adlı oyunda Arsen Gürzap’la beraber ve 5. Sınıfta da Güngör Dilmen'nin “Akad'ın Yayı” adlı oyunda başrol oynadı. 1990 yılında; doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog" adlı okulun kuruluşunda yer aldı.

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Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulu'nda görev yaptı, Devlet Tiyatrolarında 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan Can Gürzap, 1968 yılından itibaren pek çok TV oyunu, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

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Ocak 2009 da "çağa uygun, insanı anlatacak güncel oyunların sahneleneceği" "TİYATRO DİALOG" adını verdiği kendi tiyatrosunu kurdu. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Evlilikleri : 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 2001 de ayrıldılar ve 2008 yılının kasım ayında boşandılar.

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Ayşe ve Elif adında iki kızları var. Mart 2011 ayında Ayşegül Bilgen ile evlendi. Haziran 2011 ayında boşanmak için evlerini ayırdılar.

1999 yılında Yapı Kredi Yayınlarından konuşma sorunlarını inceleyip irdeleyen “Konuşan İnsan”, 2006 yılında ise Remzi Kitapevi’nden “Söz Söyleme Ve Diksiyon” isimli kitapları çıkarmıştır. 2010 yılında “Bir Avuç Deniz” sinema filminde (Cengiz Akbay) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Tuğrul Tülek, Ahu Yağtu ile beraber oynadı. Gürzap'ın rol aldığı yapımlar arasında Kurtlar Vadisi, Medcezir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve İffet gibi yapımlar bulunuyordu.

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