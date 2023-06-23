SON DAKİKA: Toplantıya saatler kala Aziz Yıldırım'dan 'adaylık' açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı çok konuşulan açıklamalarıyla gündeme gelen Aziz Yıldırım için Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yöneticisi Selim Soydan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Radyo Gol'e açıklamalarda bulunan Soydan, "Ben 70 senedir Fenerbahçe camiasının içindeyim. Ben böyle bir mali kongre görmedim. Herkes çok üzüldü. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz. Genç üyelerin üslup hatasından razı değilim. Böyle olunca çirkinlikler ortaya çıkıyor. Fenerbahçe camiasında böyle şeyler olmuyordu, olmaması lazım." dedi.

"KAVGA İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

"Fenerbahçe'nin sahibi ne Ali Koç'dur ne de Aziz Bey'dir!" diyen Selim Soydan "Makamlar bugün vardır, yarın yoktur. Geçer gider. Fenerbahçe katiyen sahipsiz kalmaz, hiçbir şekilde de kalmamıştır. Kavga iyi bir şey değil. Kavga huzursuzluk getirir. Kavga olan yerde başarı zor olur. Şahıslar kavga edebilir. Kötüye götürür kavga, imkan yok iyiye götürmesine. Huzur olmayınca hiçbir şey olmaz ki. Aklı başında hiçbir Fenerbahçeli bu kavgadan katiyen memnun değildir." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM İÇİN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Öte yandan Selim Soydan, "15-20 evvel önce Aziz Bey beni aradı. "Başkanım aday olacak mısınız?" dedim. "Yok Selim. Ben Fenerbahçe'ye borcumu ödedim. Ben hizmet yaptım. Yok olmam" dedi." açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH BU KAVGA SON BULUR"

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki gerginlik ile ilgili soruya yanıt veren Soydan, "Ali Bey de Aziz Bey de kendileri için her zaman kavga edebilirler. Ama Fenerbahçe üzerinden kavga etmeleri yanlış. İnsan insana kırılabilir, kavgalı olabilir. Koskoca camiayı birbirine katıp kavga edince herkes üzülüyor. O ondan daha iyi yapabilir, öbürü ondan daha iyi yapabilir. Kavga olunca huzur olmaz, huzur olmayınca başarı olmaz. İnşallah son bulur bu kavga." cevabını verdi.

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİYOR

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım bugün saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.



