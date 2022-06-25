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SON DAKİKA: Torrent istemiyordu Pereira talip oldu!

25.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Birçok ligde sezonların tamamlanmasıyla transfer hareketliliği hissedilmeye başlarken, Süper Lig'de de birçok ekip transfer bombalarını patlatmaya başlamış durumda. Gelecek isimler kadar takımlarına veda edecek olan isimler de merak edilirken, bu isimlerden olan ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Erick Pulgar için yeni gelişmeler yaşanıyor. Torrent'in forma şansı vermediği isim için Fenenerbahçe'nin eski hocası Pereira devrede.

SON DAKİKA: Torrent istemiyordu Pereira talip oldu!
Erick Pulgar

Erick Pulgar

ŞLİ Şili
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkarı hız kesmeden devam ederken, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllığına sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Teknik direktör belirsizliğinğin ortadan kalkmasıyla transfer hamlelerini hızlandıran Sarı-Kırmızılı ekip takıma katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Şilili oyuncu Erick Pulgar ile yollarını ayırırken 28 yaşındaki oyuncuya tanıdık bir isim talip oldu.

PEREIRA PEŞİNDE!

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Domenec Torrent'in şans vermediği Erick Pulgar için şu sıralar Brezilya ekiplerinden Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın talip olduğu öğrenildi.

Brezilya basınındaki habere göre; Corinthians, Şilili oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenirken, Vitor Pereira'nın da eski Galatasaraylı'nın alınması için talimat verdiğinin altı çizildi.

CSKA DA DEVREDE!

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Öte yandan haberde Rus ekibi CSKA Moskova'nın da Erick Pulgar'ı yakından izlediği ve oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi.

Fiorentina ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Pulgar, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuş ve Sarı-Kırmızılı forma ile 11 maçta görev yapmıştı.


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