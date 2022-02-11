Son dakika: Trabzonsor'un eski yıldızı Türkiye'ye dönüyor! Beşiktaş, Ekuban ile prensipte anlaştı

Son dakika: Ligde istediği sonuçları alamayan ve ara transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar başladı.

Siyah-beyazlılar, Genoa'dan ayrılmak isteyen ve geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'da da forma giymiş Caleb Ekuban'la prensip anlaşmasına vardı.

Ajansspor'da yer alan haber göre, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Genoa ile anlaşması halinde Ganalı Ekuban'a siyah beyazlı formayı giydirmek istiyor. 27 yaşındaki Ekuban, Çizme'de 23 maçta sadece 1 gol, 1 asistlik performansla 2 gole katkı sağlayabildi.

3 YIL TRABZONSPOR'DA OYNADI

2018-2019 sezonu başında Leeds United'dan 1 milyon Euro Bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Ekuban 3 sezon boyunca giydiği bordo mavili formayla 103 maça çıkarken, 29 gol, 18 asistlik bir performans segiledi.

