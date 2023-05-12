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Son dakika: Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber! Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak...

12.05.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı kızışırken, heyecan da günden güne artıyor. Zirve için çekişen ekiplerden biri olan Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber! Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiği sezonun bitimine kısa bir süre kala futbolseverler, oynanacak olan kritik maçları bekliyor.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

İKİ MAÇLIK CEZASI ONANDI

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TFF Tahkim Kurulu’nun 12 Mayıs 2023 tarihli kararları açıklandı. Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas’ın Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonucu aldığı 2 maçlık cezaya itirazını inceleyen Tahkim Kurulu, PFDK’nın verdiği kararı onadı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK

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İki maçlık cezanın ilkini MKE Ankaragücü karşılaşmasında çeken Bakasetas, Fenerbahçe karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’a verilen 52 bin TL’lik, bir diğer Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya’ya verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL’lik para cezalarını da onadı.

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