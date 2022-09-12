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Son dakika: Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında son dakikada yıkıldı!

12.09.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Trabzonspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakada her iki takım da birçok pozisyona girdi. Büyük bir mücadelenin sergilendiği karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Adana Demirspor oldu.

Son dakika: Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında son dakikada yıkıldı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası önemli bir maça sahne oldu. Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti. Her iki takımın da yeni transferlerinin forma giydiği maçta büyük bir mücadele sergilendi. Karşılaşmada kazanan taraf Adana Demirspor oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gollerini 10. dakikada Kevin Rodrigues, 54. dakikada Badou Ndiaye ve 90+3. dakikada Samet Akaydın kaydetti. Trabzonspor'un sayıları ise 36. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 84. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 13'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Trabzonspor ise 10 puanda kaldı ve 8. sırada yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

NDIAYE GOLDEN SONRA SEVİNMEDİ

Adana Demirspor'da 2. golü kaydeden isim olan Badou Ndiaye, eski takımına karşı ürettiği skor sonrasında ellerini kaldırdı ve sevinmedi.

UMUT BOZOK'TAN İKİNCİ GOL

Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, bordo - mavili formayla ikinci golünü kaydetti. Bozok, ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros maçında atmıştı.

AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, ligde son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo mavili futbol takımı, müsabakaya Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez olarak çıktı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 5. haftasında deplasmanda 1-0 yendikleri HangiKredi Ümraniyespor karşısında ilk 11'de şans verdiği Muhammet Taha Tepe, Denswil ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11 yer vermedi. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Djaniny ise sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Karadeniz ekibinde bu futbolcular yerine Uğurcan Çakır, Hugo, Larsen, Gomez ve Umut Bozok ilk 11'de yer aldı.

ADANA DEMİRSPOR'DA 2 FARKLI İSİM

Adana Demirspor ise geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Mavi lacivertli ekip, müsabakaya Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru ilk 11 ile başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Hatayspor maçında görev verdiği Assombalonga'yı yedek kulübesinde oturturken, Tayyip Talha Sanuç ise Beşiktaş'a transfer olduğu için maçta yer almadı.

İtalyan teknik adam bu oyuncu yerine Rakitskyi'ye yer verirken Galatasaray'dan transfer edilen Emre Akbaba da Adana Demirspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdiler.

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