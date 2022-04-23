Son dakika: Trabzonspor, Adana Demirspor'u yıktı ve şampiyonluğa 1 kaldı!

Son dakika haberleri: Adana Demirspor'un Trabzonspor'u ağırladığı maç, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Ligin iki flaş takımının karşı karşıya geldiği karşılaşmada Adana Demirspor, Avrupa hedefinden kopmamak için, Trabzonspor ise şampiyonluk yolunda gerkeen 4 puanın 3'ünü almak için sahaya çıktı. Mücadelenin kazananı Trabzonspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Bruno Peres, 12. dakikada Andreas Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı 75. dakikada Matias Vargas'tan geldi.

Bu sonucun ardından 4 maç aradan sonra galibiyet alan Trabzonspor, puanını 76'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bordo - mavililer, kalan 4 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Adana Demirspor ise 52 puanla 5. sırada yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise GZT Giresunspor deplasmanına gidecek.

PENALTI KAÇTI, TEKRARI GOL OLDU

Karşılaşmanın 2. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Edin Visca, Adana Simon Deli'nin müdahalesi sonrasında Adana Demirspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi ve Deli'yi sarı kartla cezalandırdı. Topun başına geçen Abdülkadir Ömür'ün penaltısını kaleci Muric kurtardı. Penaltı sonrasında VAR, hakem Uğurlu'ya pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Vuruş anını izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıda ihlal olduğunu ve atışın tekrarlanması gerektiğini işaret etti. Bu kez topun başına geçen Bruno Peres, ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

VISCA ORTALADI, CORNELIUS KAFAYLA ATTI

Mücadelenin 12. dakikasında sağ kanattan çizgiye inen Edin Visca, ceza sahası içerisine ortaladı. Topa iyi yükselen Andreas Cornelius'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor Trabzonspor lehine 2-0'a geldi.

ORGANİZE ATAK, GOLÜ GETİRDİ

Müsabakanın 61. dakikasında organize gelişen Trabzonspor atağında seri paslaşmalar sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara gönderek durumu 3-0'a getirdi.

YAŞAR KEMAL UĞURLU'DAN 'UZATMA' HATASI

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sonunda en az 6 dakika uzatma gösterildi. Karşılaşma devam ederken; hakem Yaşar Kemal Uğurlu, uzatmanın 4. dakikasında ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Oynanmamış 2 dakika daha olduğunu gören Uğurlu, hatasını fark etti ve soyunma odasına yönelen oyuncuları geri çağırdı. Maçı yeniden başlatan tecrübeli hakem, oyunculardan özür diledi.

VARGAS, FRİKİKTEN ATTI

Adana Demirspor'da 75. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Matias Vargas, direkt kaleye vurdu ve harika bir gol atarak farkı 2'ye indirdi: 3-1!

REMY, PENALTIYI KAÇIRDI

Adana Demirspor'un 90+2. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Loic Remy, meşin yuvarlağı direğe nişanladı.

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, ligde son oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius ile oluşturdu.

Trabzonspor'da 1-1 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Avcı, Bakasetas ve Djaniny'i ise yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Siopis, Abdülkadir Ömür ve Kouassi ilk 11'de sahaya çıktı.

ADANA DEMİRSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Deli, Samet Akaydın, Rassoul, Gökhan İnler, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus Akgün, Assombalonga'ya şans verdi.

Akdeniz ekibinde geçen maçta ilk 11'de forma giyen Balotelli kırmız kart cezası, Stambouli ise sakatlığı nedeniyle bu maç kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha Sanuç yedek soyunurken Belhanda da ilk 18'de yer almadı.

Bu oyuncular yerine Deli, Bjarnason, Akintola ve Assombalonga ilk 11'de yer aldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümler büyük çoğunlukla doldu.

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce maraton tribününde kartonlar ve afiş eşliğinde Adana Demirsporlu futbolcuları resmederek "On bin resme dahil olsanız da biz veririz en iyi pozu" yazılı pankart açtı.

Her iki takımın oyuncuları da seremoniye yanlarında çocuklarla birlikte çıktı.

