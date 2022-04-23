SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor, Adana Demirspor'u yıktı ve şampiyonluğa 1 kaldı!

Son dakika: Trabzonspor, Adana Demirspor'u yıktı ve şampiyonluğa 1 kaldı!

23.04.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası müthiş bir maçla devam etti. Avrupa hedefini sürdürmek isteyen Adana Demirspor, şampiyonluğunu ilan etmesi için 4 puana ihtiyacı olan Trabzonspor' konuk etti. Erken gelen gollerin, kıran kırana mücadelenin ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Bordo - mavililer, kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika: Trabzonspor, Adana Demirspor'u yıktı ve şampiyonluğa 1 kaldı!
Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Adana Demirspor'un Trabzonspor'u ağırladığı maç, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Ligin iki flaş takımının karşı karşıya geldiği karşılaşmada Adana Demirspor, Avrupa hedefinden kopmamak için, Trabzonspor ise şampiyonluk yolunda gerkeen 4 puanın 3'ünü almak için sahaya çıktı. Mücadelenin kazananı Trabzonspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Bruno Peres, 12. dakikada Andreas Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı 75. dakikada Matias Vargas'tan geldi.

AA-20220423-27657069-27657064-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR

Bu sonucun ardından 4 maç aradan sonra galibiyet alan Trabzonspor, puanını 76'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bordo - mavililer, kalan 4 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Adana Demirspor ise 52 puanla 5. sırada yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise GZT Giresunspor deplasmanına gidecek.

PENALTI KAÇTI, TEKRARI GOL OLDU

AA-20220423-27657523-27657503-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR

Karşılaşmanın 2. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Edin Visca, Adana Simon Deli'nin müdahalesi sonrasında Adana Demirspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi ve Deli'yi sarı kartla cezalandırdı. Topun başına geçen Abdülkadir Ömür'ün penaltısını kaleci Muric kurtardı. Penaltı sonrasında VAR, hakem Uğurlu'ya pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Vuruş anını izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıda ihlal olduğunu ve atışın tekrarlanması gerektiğini işaret etti. Bu kez topun başına geçen Bruno Peres, ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

VISCA ORTALADI, CORNELIUS KAFAYLA ATTI

AA-20220423-27657523-27657505-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR

Mücadelenin 12. dakikasında sağ kanattan çizgiye inen Edin Visca, ceza sahası içerisine ortaladı. Topa iyi yükselen Andreas Cornelius'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor Trabzonspor lehine 2-0'a geldi.

ORGANİZE ATAK, GOLÜ GETİRDİ

AA-20220423-27657523-27657520-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR

Müsabakanın 61. dakikasında organize gelişen Trabzonspor atağında seri paslaşmalar sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara gönderek durumu 3-0'a getirdi.

YAŞAR KEMAL UĞURLU'DAN 'UZATMA' HATASI

AA-20220423-27657523-27657500-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sonunda en az 6 dakika uzatma gösterildi. Karşılaşma devam ederken; hakem Yaşar Kemal Uğurlu, uzatmanın 4. dakikasında ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Oynanmamış 2 dakika daha olduğunu gören Uğurlu, hatasını fark etti ve soyunma odasına yönelen oyuncuları geri çağırdı. Maçı yeniden başlatan tecrübeli hakem, oyunculardan özür diledi.

VARGAS, FRİKİKTEN ATTI

Adana Demirspor'da 75. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Matias Vargas, direkt kaleye vurdu ve harika bir gol atarak farkı 2'ye indirdi: 3-1!

REMY, PENALTIYI KAÇIRDI

Adana Demirspor'un 90+2. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Loic Remy, meşin yuvarlağı direğe nişanladı.

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

AA-20220423-27657523-27657513-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR

Trabzonspor, ligde son oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius ile oluşturdu.

Trabzonspor'da 1-1 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Avcı, Bakasetas ve Djaniny'i ise yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Siopis, Abdülkadir Ömür ve Kouassi ilk 11'de sahaya çıktı.

ADANA DEMİRSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Deli, Samet Akaydın, Rassoul, Gökhan İnler, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus Akgün, Assombalonga'ya şans verdi.

Akdeniz ekibinde geçen maçta ilk 11'de forma giyen Balotelli kırmız kart cezası, Stambouli ise sakatlığı nedeniyle bu maç kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha Sanuç yedek soyunurken Belhanda da ilk 18'de yer almadı.

Bu oyuncular yerine Deli, Bjarnason, Akintola ve Assombalonga ilk 11'de yer aldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

AA-20220423-27657523-27657501-ADANA_DEMIRSPOR_TRABZONSPOR

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümler büyük çoğunlukla doldu.

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce maraton tribününde kartonlar ve afiş eşliğinde Adana Demirsporlu futbolcuları resmederek "On bin resme dahil olsanız da biz veririz en iyi pozu" yazılı pankart açtı.

Her iki takımın oyuncuları da seremoniye yanlarında çocuklarla birlikte çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonunda bu da oldu! Bakın sahaya ne attılar...Sonunda bu da oldu! Bakın sahaya ne attılar...
Liderlik değişti! Trabzonspor şokta...Liderlik değişti! Trabzonspor şokta...
Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Adana Demirspor Abdülkadir Ömür Jorge Djaniny Tavares Semedo Andreas Cornelius
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...

Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...

Canlı yayında 3 transferi açıkladı!

Canlı yayında 3 transferi açıkladı!

Arda Güler'e büyük övgü: "Tüyler diken diken!"

Arda Güler'e büyük övgü: "Tüyler diken diken!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Karısını öldürdü,intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme

Karısını öldürdü,intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.