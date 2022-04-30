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  4. Son dakika: Trabzonspor-Antalyaspor maçında golün ardından silah sesleri!

Son dakika: Trabzonspor-Antalyaspor maçında golün ardından silah sesleri!

30.04.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzon'da, lig şampiyonluğu kutlamalarında silah kullanılmaması için başlatılan seferberlik maç başında sekteye uğradı. 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' afiş ve pankartlarıyla donatılan, 'Lütfen silaha sarılmayın' anonsları yapılan kentte, 3 bin personelle üst düzey güvenlik tedbiri uygulandı. Maçın başında gelen Trabzonspor'un golüyle kentte silah sesleri duyuldu.

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Trabzonspor seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Maçın başında Trabzonspor'un golü sonrası korkulan oldu.

BÜYÜK ÖNLEM ALINDI

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Hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2 milyona yaklaşan Trabzon'da, üst düzey güvenlik tedbiri uygulandı.

MAÇ BAŞINDA KORKULAN OLDU

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Trabzonspor'un golü sonrası Trabzon’da silah sesleri yükselmeye başladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.


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Antalyaspor Trabzonspor son dakika haberi
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