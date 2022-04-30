Son dakika: Trabzonspor-Antalyaspor maçında golün ardından silah sesleri!

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Trabzonspor seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Maçın başında Trabzonspor'un golü sonrası korkulan oldu.

BÜYÜK ÖNLEM ALINDI

Hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2 milyona yaklaşan Trabzon'da, üst düzey güvenlik tedbiri uygulandı.

MAÇ BAŞINDA KORKULAN OLDU

Trabzonspor'un golü sonrası Trabzon’da silah sesleri yükselmeye başladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.



