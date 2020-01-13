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  4. Trabzonspor mali şeffaflık konusunda kendisine güveniyor

Trabzonspor mali şeffaflık konusunda kendisine güveniyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "Çok açık ve net olarak Trabzonspor'un tüm gelir ve giderleri, kamuoyuyla paylaşılan gelir ve giderler" dedi.

Trabzonspor mali şeffaflık konusunda kendisine güveniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Ankara'ya gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk sporunun yaşadığı problemleri kökünden çözecek ilklere ve ilkelere imza atacak bir çalıştay olması temennisinde bulundu.

Kulüpler yasasının 20-25 senedir konuşulan bir konu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Yasanın asıl amacı, kulüpleri mali ve idari disiplin altına almak. Trabzonspor Kulübü olarak baktık ki yasanın bir türlü çıkacağı yok; geçen senenin haziran ayında yaptığımız olağanüstü genel kurulda, mali ve idari disiplini kendi içinde sağlayan ve ekonomik anlamda da genel kurulun onayladığı bütçenin üstüne çıkan harcamalardan kulüp başkanı ve yönetimini fiilen sorumlu tutan tüzük değişiklikliğini hayata geçirdik. Ümit ediyorum ki bu değişiklik aynı zamanda çalıştayda alınacak kararlara ışık tutar." ifadelerini kullandı.

"TÜM GELİR VE GİDERLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR"

Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına ilişkin "Bugün saat 14.61'de kulübümüzün resmi sitesinden bir açıklama yapılacak. Trabzonspor Kulübü, tüm mali verilerini, tüm gelirleri ve giderlerini, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla paylaşıyor. Bir oyuncu transfer ettiğimizde kendisine, menajerine ve kulübüne ödenecek paranın yanı sıra elde ettiğimiz gelirleri de bağımsız denetleyiciler tarafından hazırlanmış raporlarla KAP'a açıklıyoruz. Çok açık ve net olarak Trabzonspor'un tüm gelir ve giderleri, kamuoyuyla paylaşılan gelir ve giderler." yorumunu yaptı.

Trabzonspor'un örtülü ödenekten 51 milyon avro aldığı iddiası hakkındaki görüşleri sorulan Ağaoğlu, "Yıllarca hayatlarını örtülü, kapalı ve gizli icraatlarla sürdüren insanların bakış açıları bu. Bir bakanın, cumhurbaşkanının veya herhangi bir bürokratın, milletvekilinin, bir kulüple alakalı yaptığı herhangi bir işlem, dönüp paraya bağlanıyorsa... Bunlar belirli amaçlarla çıkarılmış söylentiler. 51 milyon deniyor bir de... Bu söylentiyi ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Ama devam eden süreçte bunla bağlantılı birtakım söylemler, beyanatlar verildiği zaman da bunun hangi amaçla ve kimler tarafından üretildiği, çok açık ve net olarak ortaya çıkıyor. Kesinlikle maddi herhangi bir şey söz konusu değil." yanıtını verdi.

Rakiplerine saygılı olduklarını ve sportif mücadelenin sahada verildiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Yönetime geldikten sonra nereden ne kadar gelir elde etmiş ve nereye ne kadar para harcamış? Gelirinizden fazla harcayıp sürekli borçlanırsanız, kulübün biri de 30 milyon avroluk oyuncu satıp 10 milyon avroluk transfer yaptığı, kadro maliyetini de 20 milyon avroya düşürdüğü yerde, bu kulübün icraatı, tasarrufunu görmezden gelip onu bir tarafa bağlamaya çalışırsanız, bu iyi niyetle yapılmış bir açıklama değildir. Suni tartışma ortamı yaratarak ülkedeki futbolu, tekrar 3, 5, 7 sene öncesine çekmeye çalışanların da yazdığı senaryoda biz yer almayacağız. Yazdıkları senaryoda kendileri oynasınlar. Hiçbir şekilde bu tartışmaların içine girmeyeceğiz.

(AA)

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