Trabzonspor mali şeffaflık konusunda kendisine güveniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Ankara'ya gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk sporunun yaşadığı problemleri kökünden çözecek ilklere ve ilkelere imza atacak bir çalıştay olması temennisinde bulundu.

Kulüpler yasasının 20-25 senedir konuşulan bir konu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Yasanın asıl amacı, kulüpleri mali ve idari disiplin altına almak. Trabzonspor Kulübü olarak baktık ki yasanın bir türlü çıkacağı yok; geçen senenin haziran ayında yaptığımız olağanüstü genel kurulda, mali ve idari disiplini kendi içinde sağlayan ve ekonomik anlamda da genel kurulun onayladığı bütçenin üstüne çıkan harcamalardan kulüp başkanı ve yönetimini fiilen sorumlu tutan tüzük değişiklikliğini hayata geçirdik. Ümit ediyorum ki bu değişiklik aynı zamanda çalıştayda alınacak kararlara ışık tutar." ifadelerini kullandı.

"TÜM GELİR VE GİDERLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR"

Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına ilişkin "Bugün saat 14.61'de kulübümüzün resmi sitesinden bir açıklama yapılacak. Trabzonspor Kulübü, tüm mali verilerini, tüm gelirleri ve giderlerini, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla paylaşıyor. Bir oyuncu transfer ettiğimizde kendisine, menajerine ve kulübüne ödenecek paranın yanı sıra elde ettiğimiz gelirleri de bağımsız denetleyiciler tarafından hazırlanmış raporlarla KAP'a açıklıyoruz. Çok açık ve net olarak Trabzonspor'un tüm gelir ve giderleri, kamuoyuyla paylaşılan gelir ve giderler." yorumunu yaptı.