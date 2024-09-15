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  4. SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan olay yaratacak açıklamalar! "Maça Beşiktaş formasıyla çıksaydı... TFF Başkanı ile görüşeceğim"

SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan olay yaratacak açıklamalar! "Maça Beşiktaş formasıyla çıksaydı... TFF Başkanı ile görüşeceğim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.09.2024 22:40
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Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor 13. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılırken, karşılaşmanın ardından Başkan Ertuğrul Doğan çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Maçın hakemi Ali Şansalan'ı adeta topa tutan Doğan, hakemin takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullanmasından yakındı.

"TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM"

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"Hakem, kendi evimizde tüm takdir haklarını rakip lehine kullanıldı. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. TFF Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır.

"SAHAYA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA ÇIKSAYDI..."

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"Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu. Gerçekten ayıp. Uzun zamandır böyle bir şey seyretmedik. Tüm bunlara rağmen pes etmedik."

"ANLAMAK ÇOK ZOR"

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"Visca'nın kırmızı kartı doğru karardı. Ancak aynı VAR benzer pozisyonda ne hikmetse devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor."

BEŞİKTAŞ'TAN JET HIZINDA YANIT

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Doğan'ın bu sözleri üzerine Beşiktaş cephesinden Feyyaz Uçar'dan yanıt gecikmedi. Uçar konuyla alakalı olarak "Bizim formamız siyah beyaz hakemde öyle bir forma görmedik. Biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

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