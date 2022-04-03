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  4. Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçının önüne geçen pozisyon! Ortalık alev aldı...

Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçının önüne geçen pozisyon! Ortalık alev aldı...

03.04.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın henüz ilk yarısında yaşanan bir pozisyon karşılaşmanın önüne geçti. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın bileğine basınca, Brezilyalı oyuncu acılar içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük pozisyonu kartsız geçince sosyal medya yıkıldı...

Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçının önüne geçen pozisyon! Ortalık alev aldı...
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maç çok hızlı başladı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sosyal medyayı adeta salladı. Siyah-beyazlı taraftarların kırmızı kart beklediği pozisyon maçın hakemi tarafından kartsız geçilince ortalık yangın yerine döndü...

BİLEĞİNE BASTI, KART VERMEDİ

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Maçın ilk yarısında Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, topu kapmak için Josef de Souza'ya müdahalede bulundu. Ayağı, Josef'in bileğine gelince Brezilyalı oyuncu acılar içinde kendini yere bıraktı. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, Josef'in yerde kaldığını görünce oyunu durdurdu. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen VAR'a gitmeyen maçın hakemine sosyal medyada tepki yağdı.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır


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Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Josef de Souza Abdülkadir Ömür son dakika haberi
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