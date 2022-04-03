Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçının önüne geçen pozisyon! Ortalık alev aldı...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maç çok hızlı başladı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sosyal medyayı adeta salladı. Siyah-beyazlı taraftarların kırmızı kart beklediği pozisyon maçın hakemi tarafından kartsız geçilince ortalık yangın yerine döndü...

BİLEĞİNE BASTI, KART VERMEDİ

Maçın ilk yarısında Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, topu kapmak için Josef de Souza'ya müdahalede bulundu. Ayağı, Josef'in bileğine gelince Brezilyalı oyuncu acılar içinde kendini yere bıraktı. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, Josef'in yerde kaldığını görünce oyunu durdurdu. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen VAR'a gitmeyen maçın hakemine sosyal medyada tepki yağdı.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır



