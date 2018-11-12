Burak Yılmaz için tarihi karar!

Trabzonspor'da kangren haline dönüşen Burak Yılmaz konusuna yönetim son noktayı koymak istiyor.
Trabzon basınında çıkan iddialara göre, Bordo-Mavili yönetim bu hafta içinde Burak Yılmaz’la sözleşme fesih için masaya oturacak.
Trabzonspor’dan 1 milyon 200 bin Euro alacağı olan Burak’a Türk Lirası üzerinden bir ödeme planı sunulacak. Yine iddialara göre, Burak Yılmaz’la ocak ayında kesin olarak yollar ayrılacak.
Trabzonspor’la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon Euro (TL’ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon Euro garanti para alacak.
Golcü futbolcuyu Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Avrupa’dan 2 takımın istediği öne sürüldü. (Milliyet)
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