SON DAKİKA! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırıldı!

Trabzonspor’da, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçının 26’ncı dakikasında orta sahada Ömer Ali Şahiner’in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir’in yerine 27’nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Abdülkadir’in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

AHMET AĞAOĞLU: "ÇOK ÜZÜCÜ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Abdülkadür için, "Maalesef kırık var, çok üzücü. Abdülkadir'in şanssızlığı, geçen sene menisküs ameliyatı oldu, 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şu anda da çok iyi gözükmüyor, sıkıntılı." dedi.

SERKAN ASAN: "GALİBİYETİ ONA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Trabzonspor'un yükselişe geçen isimlerinden Serkan Asan da galibiyeti Abdülkadir Ömür'e hediye ettiklerini söyledi: "Abdüş'üm çok kötü bir sakatlık yaşadı, bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Bir nebze olsun yüzünü güldürdüysek ne mutlu. Maç hakkında fazla konuşmak istemiyorum, inşallah çok önemli bir durumu yoktur." ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Abdülkadir Ömür'e destek:

"Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin. Bekliyorum, bekliyoruz..."

KULÜPLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR