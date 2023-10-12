SON DAKİKA: Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona erdi! İşte ödenecek tazminat bedeli

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın sonunda topladığı 12 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor'da geride bıraktığımız sezon takımın başına getirilen Nenad Bjelica ile yollar resmen ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir..." ifadeleri kullanıldı.

1.6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Trabzonspor'un başında çıktığı 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alan Hırvat teknik adama 1.6 milyon Euro fesih bedeli ödenecek.

