SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. SON DAKİKA: Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona erdi! İşte ödenecek tazminat bedeli

SON DAKİKA: Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona erdi! İşte ödenecek tazminat bedeli

12.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile yollar resmen ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcıya fesih bedeli olarak 1.6 milyon Euro ödenecek. İşte detaylar...

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın sonunda topladığı 12 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor'da geride bıraktığımız sezon takımın başına getirilen Nenad Bjelica ile yollar resmen ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

cc532e47b6504f98a0fc7dda6ae12e21

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir..." ifadeleri kullanıldı.

1.6 MİLYON EURO ÖDENECEK

910fed37780f5be7c38fbdc68a7a1014d2b5528e

Trabzonspor'un başında çıktığı 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alan Hırvat teknik adama 1.6 milyon Euro fesih bedeli ödenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Yılmaz'dan Mancini hamlesi! Telefonla aradı ve...Burak Yılmaz'dan Mancini hamlesi! Telefonla aradı ve...
Galatasaray'a Ziyech'ten kötü haber!Galatasaray'a Ziyech'ten kötü haber!
Taraftarlar mest oldu! UEFA'dan Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdıTaraftarlar mest oldu! UEFA'dan Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Nenad Bjelica Trabzonspor son dakika Süper Lig bıraktı süper li iyet yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.