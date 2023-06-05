SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bombası! Galatasaray'ın açıklamasının ardından kadroya alınmadı! Dakikalar içinde resmi açıklama geldi...

Son dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bombası! Galatasaray'ın açıklamasının ardından kadroya alınmadı! Dakikalar içinde resmi açıklama geldi...

05.06.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk'ün transfer açıklamasının ardından bordo - mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır, Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Bu durum sonrasında deneyimli kalecinin sarı - kırmızılı kulübe transfer olacağına dair iddialar sosyal medyada iyiden iyiye güçlendi. İşte detaylar...

Son dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bombası! Galatasaray'ın açıklamasının ardından kadroya alınmadı! Dakikalar içinde resmi açıklama geldi...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. İstanbul ekibini mağlup ederek sezona galibiyetle nokta koymak isteyen bordo - mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

642fa4077a6b4fc4a5186351fea4a258

Son zamanlarda adı Galatasaray ile anılan kaleci Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Bu durum sonrasında tecrübeli file bekçisinin sarı - kırmızılı kulübe gideceğine dair iddialar gündemde yeniden yer aldı.

"YERLİ OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

ae92b171c7b3483db49ea0c34c1634c2

Öte yandan Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandıran Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, kutlama esnasında transfer için açıklamalarda bulunmuştu.

Öztürk, "Bizim zaten Muslera'mız var, devam eden kontratımız var. Mutlaka tabii Muslera'dan sonra genç kalecilere ihtiyacımız olacak. Sadece kaleci mevkisi için değil, 8+3 kuralından dolayı yerli oyunculara ihtiyacımız olacak. Radarımızda pek çok kaleci var Türkiye'den ve Türkiye dışından." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

530eed495f3248ba9df73c3e5f91cea9

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan da Uğurcan Çakır için çıkan iddialara cevap geldi. Sabah'a konuşan Doğan, "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı için gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." dedi.

Piyasa değeri 13 milyon euro olan Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 44 resmi maça çıktı ve 62 gol yedi. Çakır, 18 kez ise kalesini gole kapattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü spor yazarlarları derbisi sonra öyle şeyler dedi ki...Ünlü spor yazarlarları derbisi sonra öyle şeyler dedi ki...
Giydiği kıyafetle yürek hoplattı! Binlerce beğeni...Giydiği kıyafetle yürek hoplattı! Binlerce beğeni...
Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan talepGalatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan talep
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak trabzonspor, spor tot n dakika haberleri spor to maçın iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!

Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri!

İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri!

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.