Son dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bombası! Galatasaray'ın açıklamasının ardından kadroya alınmadı! Dakikalar içinde resmi açıklama geldi...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. İstanbul ekibini mağlup ederek sezona galibiyetle nokta koymak isteyen bordo - mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Son zamanlarda adı Galatasaray ile anılan kaleci Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Bu durum sonrasında tecrübeli file bekçisinin sarı - kırmızılı kulübe gideceğine dair iddialar gündemde yeniden yer aldı.

"YERLİ OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

Öte yandan Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandıran Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, kutlama esnasında transfer için açıklamalarda bulunmuştu.

Öztürk, "Bizim zaten Muslera'mız var, devam eden kontratımız var. Mutlaka tabii Muslera'dan sonra genç kalecilere ihtiyacımız olacak. Sadece kaleci mevkisi için değil, 8+3 kuralından dolayı yerli oyunculara ihtiyacımız olacak. Radarımızda pek çok kaleci var Türkiye'den ve Türkiye dışından." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan da Uğurcan Çakır için çıkan iddialara cevap geldi. Sabah'a konuşan Doğan, "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı için gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." dedi.

Piyasa değeri 13 milyon euro olan Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 44 resmi maça çıktı ve 62 gol yedi. Çakır, 18 kez ise kalesini gole kapattı.



