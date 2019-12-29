Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

Son dakika gelişmesine göre; Trabzonspor yönetimi, karşılıklı anlaşmanın sağlanmasının ardından fikir ayrılıkları olduğu belirtilen teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

Trabzonspor taraftarları Ünal Karaman için çıkan ayrılık iddiaları üzerine #ÜnalHocamYanındayız etiketi ile sosyal medyada destek kampanyası başlattı.

(beIN Sports)

