Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

Son dakika gelişmesine göre; Trabzonspor yönetimi, karşılıklı anlaşmanın sağlanmasının ardından fikir ayrılıkları olduğu belirtilen teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.
Trabzonspor taraftarları Ünal Karaman için çıkan ayrılık iddiaları üzerine #ÜnalHocamYanındayız etiketi ile sosyal medyada destek kampanyası başlattı.
(beIN Sports)
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