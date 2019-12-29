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  4. Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.12.2019 20:15 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

Son dakika gelişmesine göre; Trabzonspor yönetimi, karşılıklı anlaşmanın sağlanmasının ardından fikir ayrılıkları olduğu belirtilen teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

Trabzonspor taraftarları Ünal Karaman için çıkan ayrılık iddiaları üzerine #ÜnalHocamYanındayız etiketi ile sosyal medyada destek kampanyası başlattı.

(beIN Sports)

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
çok ararsınız ünal hocayı
yazık. adamın başarısı ortada !
niye
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