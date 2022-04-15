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Son dakika: Trabzonspor'da zirve gerginliği! Karagümrük'e takıldı...

15.04.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası, muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor'un Karagümrük'ü konuk ettiği maç, nefes kesti. Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Trabzonspor ile Avrupa potasını kovalayan Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, direkten dönen toplar maça damgasını vurdu.

Son dakika: Trabzonspor'da zirve gerginliği! Karagümrük'e takıldı...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladığı mücadelede deyim yerindeyse top, bir o kalede bir bu kaledeydi. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maça hakem kararları, kaçan goller ve direkten dönen pozisyonlar damga vurdu. Müsabakada iki gol olurken, kazanan çıkmadı...

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip, 45+4. dakikada Lucas Biglia'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 58. dakikada Vitor Hugo'yla 1-1'lik beraberliği getirdi.

Bu sonucun ardından kazanamama serisi 4 maça çıkan ve üst üste 3. beraberliğini alan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Karagümrük ise 47 puanla 10. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Karagümrük ise Giresunspor'u ağırlayacak.

BIGLIA'DAN HARİKA GOL

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Karşılaşmanın 45+4. dakikasında gelişen Karagümrük atağında Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın rakibine müdahalesinin ardından hakem Halil Umut Meler'in penaltı noktasını gösterdiği pozisyon VAR uyarısı sonrası faul olarak değiştirildi. Frikikte topun başına geçen Lucas Biglia, direkt kaleye vurduğu şutta ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

HUGO, EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Mücadelenin 58. dakikasında Trabzonspor'un baskısı arttı. Hamsik'in ceza sahası içine doldurduğu topu Djaniny indirdi; müsait pozisyondaki Vitor Hugo, topu ağlarla buluşturdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

ÜÇ DİREK BİRDEN

Müsabakanın 76. dakikada Trabzonsporlu Vitor Hugo'nun vuruşu direkten dönerken, 77. dakikada Karagümrüklü Samet'in vuruşu da aynı şekilde direkten oyun alanına geri döndü. Karagümrük'te 90+3. dakikada Burak'ın kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

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Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda alınan sonuçların ardından Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ü tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturttu. Nijeryalı oyuncunun yerine cezası tamamlanan Djaniny, Abdülkadir Ömür'ün yerine de cezası biten bir diğer oyuncu Bakasetas forma giydi.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in yanı sıra Puchacz, Berat Özdemir ve İsmail Köybaşı, kadroda yer almadı.

61. RESMİ MAÇ

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Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo ile Djaniny, bordo-mavili takımdaki 61. resmi karşılaşmalarına çıktı.

KAPALI GİŞE

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Trabzonspor taraftarı, Medical Park Stadı'nı doldurarak şampiyonluğa yürüyen takımlarına destek verdi.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, takımlarını coşkuyla destekledi.
Trabzonsporlu oyuncular sahaya 'Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur' yazılı pankartla çıktı.


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Spor Toto Süper Lig Abdullah Avcı Fatih Karagümrük Trabzonspor Vitor Hugo
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