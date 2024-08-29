SON DAKİKA: Trabzonspor direndi ama kazanamadı! Bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi'ne penaltı atışlarıyla veda etti

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk etti.
İlk maçı 0-0 sona eren eşleşmenin rövanş maçının da 90 dakikası 1-1 sona ererken karşılaşma uzatmalara gitti.
Karşılaşmada rakibi karşısında 1-0 geriye düşen temsilcimiz bu gole 52. dakikada Enis Destan ile yanıt verdi.
Temsilcimize beraberliği getiren Enis Destan yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Dragus'a bıraktı.
Karşılaşma penaltı vuruşlarına giderken temsilcimiz rakibine penaltılarla mağlup olurken elenen taraf oldu.