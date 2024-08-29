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SON DAKİKA: Trabzonspor direndi ama kazanamadı! Bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi'ne penaltı atışlarıyla veda etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.08.2024 22:53
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Son dakika... UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde St. Gallen ile karşılaşan Trabzonspor, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelenin penaltı atışlarında rakibine mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk etti.

İlk maçı 0-0 sona eren eşleşmenin rövanş maçının da 90 dakikası 1-1 sona ererken karşılaşma uzatmalara gitti.

GERİYE DÜŞTÜ PES ETMEDİ

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Karşılaşmada rakibi karşısında 1-0 geriye düşen temsilcimiz bu gole 52. dakikada Enis Destan ile yanıt verdi.

GOLÜNÜ ATTI SAKATLANDI

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Temsilcimize beraberliği getiren Enis Destan yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Dragus'a bıraktı.

PENALTILARLA VEDA ETTİK

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Karşılaşma penaltı vuruşlarına giderken temsilcimiz rakibine penaltılarla mağlup olurken elenen taraf oldu.

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Trabzonspor son dakika konferans ligi
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