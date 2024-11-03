SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in dev maçlarından biri bu akşam oynanacak. 11. haftada Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak zorlu maçı 26 yaşındaki hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

İki takımın Trabzon'daki son maçında taraftar ile futbolcular arasında son düdük sonrası arbede çıkmıştı. Bu maç için güvenlik tedbirleri arttırılmış durumda.

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda galip gelerek zirveyle puan farkını 5'e indirmek istiyor. Sakatlıkları devam eden Oosterwolde ve Cengiz Ünder forma giyemeyecek.

Geride kalan 9 maçta sadece 2 kez kazanan ev sahibi Trabzonspor ise Fenerbahçe galibiyetiyle kötü gidişata dur demek istiyor.