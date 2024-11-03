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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.11.2024 16:44
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Süper Lig'in 11. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Ligin iki ezeli rakibi Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in dev maçlarından biri bu akşam oynanacak. 11. haftada Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak zorlu maçı 26 yaşındaki hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Günün Maçları

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19:00
Trabzonspor Trabzonspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İki takımın Trabzon'daki son maçında taraftar ile futbolcular arasında son düdük sonrası arbede çıkmıştı. Bu maç için güvenlik tedbirleri arttırılmış durumda.

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

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Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda galip gelerek zirveyle puan farkını 5'e indirmek istiyor. Sakatlıkları devam eden Oosterwolde ve Cengiz Ünder forma giyemeyecek.

Geride kalan 9 maçta sadece 2 kez kazanan ev sahibi Trabzonspor ise Fenerbahçe galibiyetiyle kötü gidişata dur demek istiyor.

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