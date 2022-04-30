Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekoruna gözünü dikti! En erken şampiyonluk...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, şampiyonluk için saatleri saymaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bordo - mavililer, müsabakadan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

TRABZON'DA ÖN KUTLAMA

Ligde 76 puanla zirvede yer alan ve bugün sahasındaki Antalyaspor maçından 1 puan dahi alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, dün ön kutlama yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son antrenmanı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne alması sonrası taraftarlar tribünlere akın etti. 20 binin üzerinde bordo- mavili futbolseverler, stadyumda futbolcularla bir araya gelirken ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLENDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Hamsik'e özel tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tüm takımı defalarca tribünlere çağırarak alkışladı. Şampiyonluk şarkılarının söylenip meşalelerin yakıldığı şölende coşku tavan yaptı.

TARİHİ GÜN GELDİ

Trabzonspor, ligde düğümün çözüleceği maçta Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında ağırlıyor. 20.30'da başlayacak olan mücadelede bordo-mavililer, istediğini alarak büyük hedefe ulaşmayı planlıyor. Son 12 maçını kaybetmeyen Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor karşısında kadroda bazı değişikliklere gitmeyi düşünen Abdullah Avcı'nın Dorukhan'ı sağ beke çekmeyi, orta sahada da Siopis'i görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

