Son dakika: Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...

Trabzonspor'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de Trabzonspor rüzgarı esmeye devam ediyor... Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Göztepe'yi devirip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyordu. Tribünlerin tamamının dolduğu maçta ilginç bir pozisyon yaşandı...

GÖZTEPE ATTI, SAHA KARIŞTI...

Maçın 31. dakikasında Berkan'ın ara pasına hareketlenen Halil, sol çaprazdan buluştuğu topu kontrol etti ve sağ ayağıyla uzak köşeye şutunu attı. Uğurcan'ı geçen top ağlarla buluşurken Trabzonsporlu futbolcular Halil'in Denswil'e faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi Ali Şansalan'a uzun süre itiraz etti. VAR incelemesi sonrası gol kararı onaylandı.

UĞURCAN KART GÖRDÜ, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Hakeme yoğun itirazlarda bulunan Uğurcan Çakır,sarı kart görerek Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

