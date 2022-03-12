SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...

Son dakika: Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...

12.03.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 29. hafta maçında düşme hattından kaçma mücadelesi veren Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşmanın 31. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Kalecinin bile sarı kart gördüğü pozisyonda hakemin VAR ile konuşmasının ardından gol kararı çıktı.

Son dakika: Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de Trabzonspor rüzgarı esmeye devam ediyor... Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Göztepe'yi devirip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyordu. Tribünlerin tamamının dolduğu maçta ilginç bir pozisyon yaşandı...

GÖZTEPE ATTI, SAHA KARIŞTI...

Maçın 31. dakikasında Berkan'ın ara pasına hareketlenen Halil, sol çaprazdan buluştuğu topu kontrol etti ve sağ ayağıyla uzak köşeye şutunu attı. Uğurcan'ı geçen top ağlarla buluşurken Trabzonsporlu futbolcular Halil'in Denswil'e faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi Ali Şansalan'a uzun süre itiraz etti. VAR incelemesi sonrası gol kararı onaylandı.

UĞURCAN KART GÖRDÜ, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

resized_aa5b5-0d2e9a33egege

Hakeme yoğun itirazlarda bulunan Uğurcan Çakır,sarı kart görerek Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Ağaoğlu: Ciddi endişeler varAhmet Ağaoğlu: Ciddi endişeler var
Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi ligine transfer oluyor!Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi ligine transfer oluyor!
Galatasaraylılar şokta! Barcelona maçında forvette sürpriz isim...Galatasaraylılar şokta! Barcelona maçında forvette sürpriz isim...
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Trabzonspor Uğurcan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böyle duyurdu! 'Haritadan silindiler'

Böyle duyurdu! 'Haritadan silindiler'

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Ünlü isim futbolu bıraktığını duyurdu

Ünlü isim futbolu bıraktığını duyurdu

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yaptıkları şaşkına çevirdi! Tamamen tanınmaz hale getiriyor

Yaptıkları şaşkına çevirdi! Tamamen tanınmaz hale getiriyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.