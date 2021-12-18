Son dakika: Trabzonspor Hatayspor'u rahat geçti!

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor, Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 13. galibiyetini aldı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Atakaş Hatayspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, 17'nci hafta mücadelesinde sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakat ve hasta oyuncular nedeniyle kadroda rotasyon yaptı. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme kadroda yer almazken, ilk 11’de yer alması beklenen Abdülkadir Ömür ise hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyerek yedek bırakıldı. Genç oyuncu kulübede forma şansı bekleyecek.

DJANINY DÖNDÜ

Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Djaniny ise ilk 11’de sahada yer aldı.

5’LİK SERİ

Trabzonspor bugünkü karşılaşmadan 3 puanla ayrılırsa evinde üst üste 5 galibiyet serisini yakalayacak. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor’u yenmişti.

36 BİN BİLET SATILDI

Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alarak namağlup unvanını yitiren bordo mavililerde, taraftarların maça ilgisi yoğun oldu. Bordo mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına destek olmak için gişelere akın etti. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında stadyumun yüzde 88’lik bölümünün biletleri tükenirken bilet satış rakamı 36 bini geçti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame

MAÇ ÖZETİ

15' Cornelius'un pasında Djaniny'nin ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.

20' Bakasetas'ın şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Hamsik'in yerden şutunda, kaleci Munir yatarak topa sahip oldu.

24' Trabzonspor'un golü geldi. Berat Özdemir'in pasında Cornelius, topu sol taraftaki Djaniny'nin önüne çıkardı. Ceza alanında meşin yuvarlağı kontrol eden Djaniny, çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0

33.' Hamsik'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.

38' Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Denswil'in soldan ortasında Cornelius, penaltı noktası civarından gelişine sert bir vuruşla topu sağ köşeden filelere yolladı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Can Çamoğlu (Dk. 30 Sadık Baş), Falette, Adekugbe, Sackey, Ribeiro, Burak Öksüz, Saint-Louis, Lobjanidze, Diouf

Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 38 Cornelius (Trabzonspor)



