SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor Hatayspor'u rahat geçti!

Son dakika: Trabzonspor Hatayspor'u rahat geçti!

18.12.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u konuk etti. Trabzonspor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor - Hatayspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Son dakika: Trabzonspor Hatayspor'u rahat geçti!

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor, Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 13. galibiyetini aldı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Atakaş Hatayspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, 17'nci hafta mücadelesinde sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sakat ve hasta oyuncular nedeniyle kadroda rotasyon yaptı. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme kadroda yer almazken, ilk 11’de yer alması beklenen Abdülkadir Ömür ise hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyerek yedek bırakıldı. Genç oyuncu kulübede forma şansı bekleyecek.

20211218_2_51363806_71719987_Web

DJANINY DÖNDÜ

Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Djaniny ise ilk 11’de sahada yer aldı.

5’LİK SERİ

Trabzonspor bugünkü karşılaşmadan 3 puanla ayrılırsa evinde üst üste 5 galibiyet serisini yakalayacak. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor’u yenmişti.

36 BİN BİLET SATILDI

Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alarak namağlup unvanını yitiren bordo mavililerde, taraftarların maça ilgisi yoğun oldu. Bordo mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına destek olmak için gişelere akın etti. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında stadyumun yüzde 88’lik bölümünün biletleri tükenirken bilet satış rakamı 36 bini geçti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame

MAÇ ÖZETİ

15' Cornelius'un pasında Djaniny'nin ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.

20' Bakasetas'ın şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Hamsik'in yerden şutunda, kaleci Munir yatarak topa sahip oldu.

24' Trabzonspor'un golü geldi. Berat Özdemir'in pasında Cornelius, topu sol taraftaki Djaniny'nin önüne çıkardı. Ceza alanında meşin yuvarlağı kontrol eden Djaniny, çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0

33.' Hamsik'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.

38' Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Denswil'in soldan ortasında Cornelius, penaltı noktası civarından gelişine sert bir vuruşla topu sağ köşeden filelere yolladı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Can Çamoğlu (Dk. 30 Sadık Baş), Falette, Adekugbe, Sackey, Ribeiro, Burak Öksüz, Saint-Louis, Lobjanidze, Diouf

Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 38 Cornelius (Trabzonspor)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılarAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar
Süper Lig devinden Nwakaeme bombası!Süper Lig devinden Nwakaeme bombası!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Hatayspor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Messi'nin attığı gol tarihe geçti

Messi'nin attığı gol tarihe geçti

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil paylaşımı

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil paylaşımı

Vitor Pereira için olay iddia

Vitor Pereira için olay iddia

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Muslera'dan kötü haber geldi

Muslera'dan kötü haber geldi

Olay sözler: Soyunma odasına girerim...

Olay sözler: Soyunma odasına girerim...

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.