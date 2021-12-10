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Son dakika | Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi transferini açıkladı! Jean Evrard Kouassi kimdir?

10.12.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'nin transfer edildiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte Kouassi'nin bedeli...

Son dakika | Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi transferini açıkladı! Jean Evrard Kouassi kimdir?

Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada Fildişili kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?

Trabzonspor'un yeni kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi 25 Eylül 1994'te Fildişi Sahili'nde doğdu. 1.80 boyundaki Fildişili oyuncu kariyerine ülkesinin takımlardan Moossou'da başladı.

2012/2013 sezonunda bedelsiz olarak Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'e transfer oldu. 2014/2015 sezonuna kadar Hajduk Split forması giyen Kouassi daha sonra Çin Ligi takımlardan Shanghai SIPG'e transfer oldu. Shanghai'de 1sezon oynadıktan sonra yine Çin Ligi takımlardan Wuhan FC'ye transfer oldu.

Kariyerinin büyük çoğunluğunu Çin Ligi'nde geçiren Jean Evrard Kouassi, Hırvatistan'da Hajduk Split formasıyla çıktığı 73 maçta 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

Ardından transfer olduğu Shanghai SIPG formasıyla çıktığı 48 maçta 12 gol attı 6 asist yaptı.

Kariyerinde çıkış yaptığı takım olan Wuhan FC'de ise 105 maça çıkan Kouassi takımına 48 gol ve 23 asistlik katkıda bulundu.

Asıl mevkisi sol kanat olan Fildişili oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve forvet pozisyonunda da görev alıyor. İki ayağını da etkili kullanabiliyor.

Milli takımda U17 ve U20 takımlarında oynayan Kouassi 30 Mart 2021'de ilk A milli takım maçına çıktı. Milli takım ile 6 maça çıkan oyuncu 1 gol katkıda bulundu.


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