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Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Fırtına, 18-19 Mart tarihlerinde yeni başkanını seçecek...

02.03.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor Yönetim Kurulu, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu kararı aldı. Bordo - mavili kulüp, 25-26 Mart 2023 tarihlerinde kongre yapılacağını açıkladı. TRT Spor'un haberine göre ise ilk aday Ertuğrul Doğan olacak. İşte detaylar...

Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Fırtına, 18-19 Mart tarihlerinde yeni başkanını seçecek...

Trabzonspor Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı. Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA...

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Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

"İLK ADAY DOĞAN"

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Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Ertuğrul Doğan, kısa süre içerisinde adaylığını açıklayacak.

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