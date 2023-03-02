Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Fırtına, 18-19 Mart tarihlerinde yeni başkanını seçecek...

Trabzonspor Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı. Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.
Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Ertuğrul Doğan, kısa süre içerisinde adaylığını açıklayacak.