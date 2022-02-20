Son dakika: Trabzonspor şampiyon gibi oynuyor! Alanya karşısında gol oldu yağdı...

Trabzonspor'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sezon adeta fırtına gibi esiyor. Trabzonspor taraflı tarafsız oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanırken bu hafta da Alanyaspor maçında müthiş bir futbol sergiledi. Rakibine ilk yarıda tam 4 gol atan bordo-mavililer karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Maç öncesi en yakın takipçisiyle puan farkı 11 olan Trabzonspor'un bu maçı kazanmasıyla birlikte fark 14'e çıktı. Karşılaşmada golleri Anthony Nwakaeme (2), Cornelius ve Dorukhan Toköz kaydetti.

ALANYASPOR KABUSU SONA ERDİ!

Sezonun ilk devresinde berabere kaldığı Galatasaray ve Kasımpaşa’yı ikinci yarıda deviren Trabzonspor, Alanyaspor’u da yenip hesabı kapattı. Fırtına’nın Güney ekibiyle oynadığı maçlar hep zor geçiyordu... Öyle ki Alanyaspor’un Süper Lig’e çıktığı 2016- 2017’den itibaren taraflar 11 kez karşı karşıya geldi. Turuncu-Yeşilliler 5 kez kazanırken, Trabzonspor 2 maçta galibiyete uzandı. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligdeki son 4 karşılaşmada rakibini yenemeyen Fırtına, en son 2019’un Kasım ayında 1-0’lık skorla kazanmıştı. 2020’deki Türkiye Kupası mücadelesinde ise Trabzonspor 2-0 galip gelmişti.

'HEDEFE BİR ADIM DAHA...'

Son taktik idmanda takımla toplantı yapan Abdullah Avcı’nın, “Zor bir rakiple oynayacağız. Ancak kolaya çevirmek bizim elimizde. 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Hedefimize bir adım daha yaklaşmak için kazanacağız. Size inanıyorum” dediği öğrenildi.

MAREK HAMSİK ÜLKESİNE GİTTİ

Yaklaşık 1 ay aradan sonra Konyaspor maçında formasına kavuşan ve son 20 dakikalık bölümde oyuna giren Marek Hamsik, alt baldırındaki ağrılar arttığı için Alanya deplasmanına götürülmedi. Kulüpten yapılan açıklamada; 34 yaşındaki yıldız oyucunun ülkesi Slovakya’ya gittiği ve yarın Trabzon’a dönüp, tedavisine devam edileceği belirtildi. Hamsik, hafta boyunca takımla idmana çıkmamış, salonda bireysel çalışmıştı.

SİOPİS DALYA YAPTI

Fırtına’nın orta sahadaki kilit isimlerinden Siopis Türkiye kariyerindeki 100. karşılaşmasına çıktı ve ‘dalya’ dedi. Eski takımına rakip olan Siopis, daha önce çıktığı 99 mücadelede gol atamazken, 2 asist yaptı.



