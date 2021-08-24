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Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil'i KAP'a bildirdi

24.08.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano Denswil'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"İtalya'nın Serie A ekiplerinden Bologna'nın profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

TRABZONSPOR, ŞEHRE GETİRDİ

Uzun süredir sol stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Stefano Denswil'i Türkiye'ye getirdi.

Bordo-mavililer oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki savunma oyuncusu gece geç saatlerde Trabzon'a ulaştı. Stefano Denswil'i bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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