Son dakika: Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! Uğurcan Çakır ve diğer futbolculara olay sözler! İşte o anlar...

Son dakika haberleri... 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini çıkartan Trabzonspor taraftarı, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programında çıkan habere tepki gösterdi. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında bordo mavililerin yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz ve Arda Akbulut'un İstanbul'da yaptığı kutlama çıkışındaki görüntülerin 'Ahlaksız' sözüyle verilmesi büyük tepki çekti.

GÖRÜNTÜLERDEKİ UĞURCAN ÇAKIR DEĞİLMİŞ

Görüntülerdeki kişinin Uğurcan Çakır olmadığı sosyal medyada ortaya çıktı. Söz konusu kişinin kollarında dövme olmaması gerçeği ortaya çıkardı. Milli kalecinin her iki kolunda da bulunan dövmeler işin aslını ispatladı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Söz konusu haber, Trabzon basınında sert tepkiyle karşılanırken, Twitter'da 'Haddini bil Beyaz TV' etiketi gündem oldu.

Trabzonsporlu taraftarların konuyla ilgili yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:

Beyaz TV sınırları aştı, Uğurcan Çakır'ın özel hayatına dair görüntüleri "ahlak" vurgusuyla paylaştı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Beyaz TV'ye #HaddiniBilBeyazTv etiketiyle tepki gösteriyor.



