SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! Uğurcan Çakır ve diğer futbolculara olay sözler! İşte o anlar...

Son dakika: Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! Uğurcan Çakır ve diğer futbolculara olay sözler! İşte o anlar...

19.05.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da taraftarlar sosyal medyayı adeta yıktı. Beyaz TV'de yayınlanan programda Uğurcan Çakır olduğu iddia edilen kişinin Uğurcan Çakır olmadığı kanıtlanmasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Bir gece kulübü çıkışında görüntülenen milli oyuncu için flaş sözler kullanıldı. Bu sözlerin ardından bordo-mavili taraftarlar ayaklandı. İşte o görüntüler...

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini çıkartan Trabzonspor taraftarı, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programında çıkan habere tepki gösterdi. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında bordo mavililerin yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz ve Arda Akbulut'un İstanbul'da yaptığı kutlama çıkışındaki görüntülerin 'Ahlaksız' sözüyle verilmesi büyük tepki çekti.

GÖRÜNTÜLERDEKİ UĞURCAN ÇAKIR DEĞİLMİŞ

Görüntülerdeki kişinin Uğurcan Çakır olmadığı sosyal medyada ortaya çıktı. Söz konusu kişinin kollarında dövme olmaması gerçeği ortaya çıkardı. Milli kalecinin her iki kolunda da bulunan dövmeler işin aslını ispatladı.

bu2

FTHQ2GeXwAAuGNA

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

soylemezsem-olmaz-trabzonspor

Söz konusu haber, Trabzon basınında sert tepkiyle karşılanırken, Twitter'da 'Haddini bil Beyaz TV' etiketi gündem oldu.

Trabzonsporlu taraftarların konuyla ilgili yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:

Beyaz TV sınırları aştı, Uğurcan Çakır'ın özel hayatına dair görüntüleri "ahlak" vurgusuyla paylaştı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Beyaz TV'ye #HaddiniBilBeyazTv etiketiyle tepki gösteriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!
Kerem Aktürkoğlu'na rekor teklif!Kerem Aktürkoğlu'na rekor teklif!
Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!
Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

42 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldular

42 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldular

Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"

Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"

Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!

Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.