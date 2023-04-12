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Son dakika: Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'dan olay sözler! Stefan Kuntz ve İhsan Derelioğlu'na büyük gönderme! Ayrılık sinyali...

12.04.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon bekleneni veremeyen Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'dan olay yaratan açıklamalar geldi. Tecrübeli file bekçisinin düzenlediği basın toplantısında kullandığı ifadeler dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a göndermede bulunan Çakır, Trabzonspor'un teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu'nun sözlerine de karşı çıktı. Ayrıca deneyimli kaleci, ayrılık sinyali de verdi.

Son dakika: Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'dan olay sözler! Stefan Kuntz ve İhsan Derelioğlu'na büyük gönderme! Ayrılık sinyali...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve 6. sırada yer alan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifasının ardından teknik direktörsüz kalan ve maçlara İhsan Derelioğlu ile çıkan bordo - mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır'dan flaş açıklamalar geldi.

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Düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor'un kaptanı; A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a ve İhsan Derelioğlu'na göndermelerde bulundu. Öte yandan Çakır, ayrılık sinyali de verdi.

İşte deneyimli file bekçisinin sözleri;

"A MİLLİ TAKIM SEÇİMLERİNİ ANLAMADIM"

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"A Milli Takım'da lig performansına göre mi yoksa milli maçlardaki performansa göre mi forma veriliyor? Bunu çözemedim. Çünkü son milli maçlarımda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmiyordum. Ligdeki performansa göre ise takımlarında oynamayan futbolcular, orada ilk 11'de oynadı."

"FUTBOLA DÖNMEYE İHTİYACIMIZ YOK"

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İhsan Derelioğlu'nun "Oyuncuları futbola döndürmeye çalışıyoruz." sözlerini değerlendiren Çakır, "Futbola dönmeye ihtiyacımız yok. zaten futbolun içindeyiz. Arkadaşın için fazlasını sahaya yansıtmayınca zor oluyor. Yeni yönetim de geldi. İhsan hoca şimdilik takımın başında." dedi.

"KULÜBÜMÜZ GÖNDERMEK İSTERSE GİDERİM"

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Ayrılık için konuşan Uğurcan Çakır, "Kulübümüz beni göndermek istiyorsa gidebilirim. Hangi lig olduğu önemli değil." ifadelerini kullandı.

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