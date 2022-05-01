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Son dakika: Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar! Arabayla çarptı, kaçtı...

01.05.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligde 2021/22 sezonunun şampiyonu oldu! Zaferi kutlamak isteyen bordo - mavili taraftarlar ülkenin her şehrinde sokaklara akın etti. Samsun'da kutlama yapmak isteyen bir Trabzonspor taraftarı kaçmak isterken, bir kişiye arabayla çarparak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo - mavililer, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyince ülkenin dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarları sokaklara döküldü. Ancak bazı yerlerde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı...

Samsun'da Trabzonspor ile Samsunspor taraftarları arasında kutlama gerginliği yaşandı.

YAYAYA ÇARPTI

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Bu sırada Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen bir araç sürücüsü, kaçmak istediği sırada çarptığı yayaya çarptı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

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Yaya yaralanırken, polis ise olaya müdahale ederek grupları dağıttı. Otomobilin yayaya çarptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ÜSTLERİNİ ZORLA ÇIKARTTIRDILAR

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Öte yandan bir grup Samsunspor taraftarı, arabasında şampiyonluğu kutlamak isteyen Trabzonspor taraftarlarının üstündeki kıyafetleri zorla çıkarttı ve ele geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Samsun
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