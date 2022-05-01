Son dakika: Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar! Arabayla çarptı, kaçtı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo - mavililer, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyince ülkenin dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarları sokaklara döküldü. Ancak bazı yerlerde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı...

Samsun'da Trabzonspor ile Samsunspor taraftarları arasında kutlama gerginliği yaşandı.

YAYAYA ÇARPTI

Bu sırada Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen bir araç sürücüsü, kaçmak istediği sırada çarptığı yayaya çarptı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaya yaralanırken, polis ise olaya müdahale ederek grupları dağıttı. Otomobilin yayaya çarptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ÜSTLERİNİ ZORLA ÇIKARTTIRDILAR

Öte yandan bir grup Samsunspor taraftarı, arabasında şampiyonluğu kutlamak isteyen Trabzonspor taraftarlarının üstündeki kıyafetleri zorla çıkarttı ve ele geçirdi.

