SON DAKİKA: Trabzonspor yeni başkanını seçti! Ahmet Ağağolu'nun ardından bordo mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu

Trabzonspor yeni başkanını seçti. Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla başlayan olağanüstü Genel Kurul bugün Bordo-mavili kulubün 18. başkanının seçilmesiyle tamamlandı.

Başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 10:00'da başlayıp 16:00'da sona ererken, Ertuğrul Doğan tek aday olarak girdiği seçimde Trabzonspor'un yeni başkanı oldu.

46 yaşındaki Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un 18. başkanı olarak göreve başladı.

"ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

Trabzonspor'un yeni başkanı Doğan ilk açıklamasında, "Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübün menfaatini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum." dedi.

"YENİ BİR HİKAYEYE BAŞLIYORUZ"

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Doğan, "Tek gerçeğimiz olacak, kulübümüzün çıkarları. Yeni bir hikayeye başlıyoruz demiştim, bu hikayenin kahramanları, Trabzonspor camiasının bileşenleri yani sizler olacaksınız. Desteklerini ileten herkese canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin. Saygı ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

"AYDINLIK YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ"

Ertuğrul Doğan ayrıca, "Biz büyük bir aileyiz. Şu andaki sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Desteklerini ileten herkese canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin. Saygı ve sevgilerimle" diye konuştu.

Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Levent Sekban, Aydın İskender ve Muhammet Başkan, asil adaylık başvurusunda bulundu.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Doğan, Oltan-Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran Ertuğrul Doğan, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek iş hayatını sürdürüyor. Doğan, Trabzonspor Kulübünde 2018 yılında projeler ve finansman komitesi sorumlusu, 2020 yılında başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılından itibaren ise Trabzonspor Asbaşkanı olarak görevini sürdürdü. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Trabzonspor’un 18’inci başkanı seçildi.



