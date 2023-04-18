SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Sergen Yalçın, Fath Terim, Fatih Tekke derken... Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı! 2,5 yıllık imza...

Son dakika: Sergen Yalçın, Fath Terim, Fatih Tekke derken... Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı! 2,5 yıllık imza...

18.04.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Trazbonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak'ın da görevi bırakmasıyla birlikte yeni hocanın kim olacağı merak ediliyordu. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Bordo - mavililer, Nenad Bjelica ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: Sergen Yalçın, Fath Terim, Fatih Tekke derken... Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı! 2,5 yıllık imza...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı. Bordo - mavililerde önce başkan Ahmet Ağaoğlu sonra ise teknik direktör Abdullah Avcı istifa etmişti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

AA-20230122-30062359-30062355-TRABZONSPOR__ISTANBULSPOR (Large)

Avcı sonrasında göreve geçici olarak Orhan Ak getirilmişti ancak genç hoca da Ziraat Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından takıma veda etmişti.

İHSAN DERELİOĞLU İLE 2 MAÇ

4a57b08bffd8b272bbcd4b80ab70088e

Son 2 maçına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo - mavililerin yeni hocası resmen açıklandı.

YENİ HOCA NENAD BJELICA

FuACEGqWwAA-YY7

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Dün Trabzon'a gelen Hırvat çalıştırıcı ile bugün sözleşme imzalandı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır."

TERİM, TEKKE VE YALÇIN'IN İSİMLERİ GEÇİYORDU

d65779dc7d704c819644e564a8511dd9

Öte yandan Trabzonspor'un teknik direktörlüğü için Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Fatih Tekke gibi isimler ortaya atılmıştı. Hatta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın ile görüşüldüğünü duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni hoca kente geldi, ilk transferi bile belli! İmza atmadan ortalık karıştıYeni hoca kente geldi, ilk transferi bile belli! İmza atmadan ortalık karıştı
Sürpriz sonradan ortaya çıktı! 50 milyon euro...Sürpriz sonradan ortaya çıktı! 50 milyon euro...
Ermenistan'da Azerbaycan bayrağına büyük saygısızlık!Ermenistan'da Azerbaycan bayrağına büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
Nenad Bjelica Trabzonspor son dakika dakika haberleri spor toto ak trabzonspor, spor tot n dakika haberleri spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

G.Saray'ın şampiyonluk maçını açıkladılar! "O karşılaşmada..."

G.Saray'ın şampiyonluk maçını açıkladılar! "O karşılaşmada..."

Yeni hoca kente geldi, ilk transferi bile belli! İmza atmadan ortalık karıştı

Yeni hoca kente geldi, ilk transferi bile belli! İmza atmadan ortalık karıştı

F.Bahçe'de bir şok daha! Başakşehir maçında yok

F.Bahçe'de bir şok daha! Başakşehir maçında yok

Derbide Güneş'i çıldırtmışlardı! Beşiktaş'ta 2 isim kadro dışı

Derbide Güneş'i çıldırtmışlardı! Beşiktaş'ta 2 isim kadro dışı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.