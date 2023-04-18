Son dakika: Sergen Yalçın, Fath Terim, Fatih Tekke derken... Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı! 2,5 yıllık imza...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı. Bordo - mavililerde önce başkan Ahmet Ağaoğlu sonra ise teknik direktör Abdullah Avcı istifa etmişti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Avcı sonrasında göreve geçici olarak Orhan Ak getirilmişti ancak genç hoca da Ziraat Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından takıma veda etmişti.

İHSAN DERELİOĞLU İLE 2 MAÇ

Son 2 maçına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo - mavililerin yeni hocası resmen açıklandı.

YENİ HOCA NENAD BJELICA

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Dün Trabzon'a gelen Hırvat çalıştırıcı ile bugün sözleşme imzalandı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır."

TERİM, TEKKE VE YALÇIN'IN İSİMLERİ GEÇİYORDU

Öte yandan Trabzonspor'un teknik direktörlüğü için Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Fatih Tekke gibi isimler ortaya atılmıştı. Hatta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın ile görüşüldüğünü duyurmuştu.

