Trabzonspor ve Lille, Yusuf Yazıcı transferi için anlaşmaya vardı

Yusuf Yazıcı transferinde son dakika... Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı için bonuslarla birlikte gelen 17 milyon Euro'luk teklife 'evet' dediği iddia edildi.

Fransız RMC Sport'ta yer alan habere göre; Lille ve Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferinde anlaşmaya vardı. Haberde Fransız ekibinin Yusuf Yazıcı için bonuslarla birlikte 17 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın haftaya sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gideceği ve ardından 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü. 22 yaşındaki genç oyuncu Trabzonspor ile şimdiye kadar çıktığı 100 karşılaşmada 22 gol, 21 asist ile oynadı.

