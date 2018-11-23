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Trabzonsporlu Ogenyi Onazi hastaneye kaldırıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi, antrenmanda boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzonsporlu Ogenyi Onazi hastaneye kaldırıldı

Süper Lig’in 13. haftasında Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da saat 16.00’da gerçekleşen antrenmanda şok bir sakatlık yaşandı.

Antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maç sırasında girdiği ikili mücadelede boynunun üzerine düşen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, durumunun ciddi olması üzerine ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı.

Boynunda ve kaburgasında ciddi sorun olabileceği düşünülen Onazi, tesislere gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada çekilecek MR’ın ardından Nijeryalı orta saha oyuncusunun durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

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Ogenyi Onazi Trabzonspor

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