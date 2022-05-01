Son dakika: Trabzonsporlu taraftarlar Boffin'e saldırdı! Tekmeler, tokatlar...

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Oyuncularının şiddet gördüğünü ifade eden Çetin, takımı bilerek sahadan çekmediğini ifade etti. Maçın sonrasında ortaya çıkan görüntülerde de Boffin'in zor anlar yaşadığı görüldü.

"TAKIMI SAHADAN ÇEKMEDİK"

Koray Baloğlu'nun haberine göre, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız." dedi.

Antalyaspor'un başkanı, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



