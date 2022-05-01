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Son dakika: Trabzonsporlu taraftarlar Boffin'e saldırdı! Tekmeler, tokatlar...

01.05.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonsporlu taraftarların sahaya erken girdiği anlarda iki oyuncusuna vurulduğunu açıkladı. Daha sonra ortaya çıkan bu görüntülerde de tecrübeli kalecinin tekme ve tokatlarla soyunma odası koridorlarına itildiği görüldü.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Oyuncularının şiddet gördüğünü ifade eden Çetin, takımı bilerek sahadan çekmediğini ifade etti. Maçın sonrasında ortaya çıkan görüntülerde de Boffin'in zor anlar yaşadığı görüldü.

"TAKIMI SAHADAN ÇEKMEDİK"

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Koray Baloğlu'nun haberine göre, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız." dedi.

Antalyaspor'un başkanı, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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