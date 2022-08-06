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Son dakika transfer haberi: "Galatasaray Bey ne yapıyorsunuz?" Transferi Arda bitirdi, taraftar çıldırdı

06.08.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da transfer gündemi oldukça yoğun... Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekip, temaslarını sürdürmeye devam ederken son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Bu isimler Sarı-Kırmızılı taraftarları mutlu etmişti ki bir bomba daha geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin uzun süredir gündemin olan isimlerden Alexis Sanchez için görüşmeler tekrar başlarken, Arda Turan'ın bu transferde önemli rol oynadığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: "Galatasaray Bey ne yapıyorsunuz?" Transferi Arda bitirdi, taraftar çıldırdı
Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

ŞLİ Şili
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, yeni sezonda mutlak şampiyonluk için çalışmalarını sürdürürken Sarı-Kırmızılılar ligi, pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor mücadelesi ile resmen açıyor.

Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılı ekip, birçok isimle temaslarını sürdürürken, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere

ALEXIS SANCHEZ...

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Özellikle üçüncü bölgeye yeni takviyler yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, uzun süredir listesinde bulunan ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter de forma giyen Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez için girişimlerini tekrar hızlandırdı.

ANLAŞMA YAKIN!

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Galatasaray'ın bu transferde de mutlu sona ulaşmaya oldukça yakın olduğu, ısrarcı bir politika sergilediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, gazeteci Ali Naci Küçük konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

ARDA TURAN ETKİSİ!

ğpoğpo

Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinde payı olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın Alexis Sanchez görüşmelerinde de büyük rol oynadığını kaydeden Ali Naci Küçük, "Arda Turan, Alexis Sanchez’in de Galatasaray’ı tercih etmesi adına mesaide" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÇILDIRDI!

ğoğo

Üst üste gelen yıldız transfer görüşmelerinin ardından adeta sevinçten çılgına dönen Galatasaray taraftarı mest olmuş durumda... Sarı-Kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki tek gündemi transfer olurken, Alexis Sanchez gelişmesinin ardından "Galatasaray Bey ne yapıyorsunuz" "Bu sene mutlak şampiyonuz" gibi paylaşımlar yapılmaya başlandı.


[RMV-10]
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Anahtar Kelimeler:
transfer Arda Turan Alexis Sanchez galatasaray
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