Son dakika transfer haberi: "Galatasaray Bey ne yapıyorsunuz?" Transferi Arda bitirdi, taraftar çıldırdı

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, yeni sezonda mutlak şampiyonluk için çalışmalarını sürdürürken Sarı-Kırmızılılar ligi, pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor mücadelesi ile resmen açıyor.

Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılı ekip, birçok isimle temaslarını sürdürürken, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere

ALEXIS SANCHEZ...

Özellikle üçüncü bölgeye yeni takviyler yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, uzun süredir listesinde bulunan ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter de forma giyen Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez için girişimlerini tekrar hızlandırdı.

ANLAŞMA YAKIN!

Galatasaray'ın bu transferde de mutlu sona ulaşmaya oldukça yakın olduğu, ısrarcı bir politika sergilediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, gazeteci Ali Naci Küçük konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

ARDA TURAN ETKİSİ!

Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinde payı olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın Alexis Sanchez görüşmelerinde de büyük rol oynadığını kaydeden Ali Naci Küçük, "Arda Turan, Alexis Sanchez’in de Galatasaray’ı tercih etmesi adına mesaide" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÇILDIRDI!

Üst üste gelen yıldız transfer görüşmelerinin ardından adeta sevinçten çılgına dönen Galatasaray taraftarı mest olmuş durumda... Sarı-Kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki tek gündemi transfer olurken, Alexis Sanchez gelişmesinin ardından "Galatasaray Bey ne yapıyorsunuz" "Bu sene mutlak şampiyonuz" gibi paylaşımlar yapılmaya başlandı.



