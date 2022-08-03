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Son dakika transfer haberi! Galatasaray'dan ayrılan Feghouli, ezeli rakibe gidiyor! 2 milyon Euro...

03.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi! Galatasaray kariyerini sözleşmesinin sonuyla birlikte noktalayan Sofiane Feghouli'nin adı ezeli rakiple anılıyor. Sosyal medyada yer alan iddiadan sonra hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş taraftarı bir hayli şaşırdı. Fakat olayın iç yüzü sonradan anlaşıldı. Fenerbahçeli taraftarların kesin olarak istemediği tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile görüştüğü ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'dan ayrılan Feghouli, ezeli rakibe gidiyor! 2 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'daki 5 sezonluk kariyerini noktalayan Feghouli, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Liglerin başlamasına sayılı günler kala henüz takımı bulunmayan tecrübeli ismin adı Galatasaray'ın ezeli rakibiyle anılıyor. Sosyal medyada bu olayın duyulmasının ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş taraftarı tedirgin oldu.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

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Fenerbahçe taraftarının istemediği Feghouli'nin Beşiktaş ile görüştüğü ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Feghouli'nin menajeriyle oturup sözleşme pazarlığı yaptığı iddia edildi.

DUDAK UÇUKLATAN TALEP

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32 yaşında ve kulüpsüz durumdaki Feghouli'nin Beşiktaş'tan 2 milyon Euro garanti ücret istediği iddia edildi. Beşiktaş'ın bu teklifi fazla bulduğu ve Feghouli'ye 1.5 milyon Euro önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Feghouli'nin hem ilerleyen yaşı hem de Galatasaray'da oynamış olması nedeniyle bu transfere karşı çıkıyor.


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